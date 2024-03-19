Генетики «БелГУ» усовершенствовали способ прогнозирования риска развития гипертонии

По данным кардиологического общества РФ, гипертонической болезнью страдает 30-45% населения в мире. К 2025 году прогнозируют увеличение количества таких больных на 15-20%, и в мире будет уже полтора миллиарда людей, страдающих этим опасным заболеванием. Гипертония является одной из двух самых частых причин ранней смерти людей трудоспособного возраста (вторая — атеросклероз). Опасны для жизни и часто приводят к инвалидизации и возможные её осложнения: нарушения работы мозга, сердечно-сосудистой системы, почек.