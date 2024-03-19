Генетики «БелГУ» усовершенствовали способ прогнозирования риска развития гипертонии

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По данным кардиологического общества РФ, гипертонической болезнью страдает 30-45% населения в мире. К 2025 году прогнозируют увеличение количества таких больных на 15-20%, и в мире будет уже полтора миллиарда людей, страдающих этим опасным заболеванием. Гипертония является одной из двух самых частых причин ранней смерти людей трудоспособного возраста (вторая — атеросклероз). Опасны для жизни и часто приводят к инвалидизации и возможные её осложнения: нарушения работы мозга, сердечно-сосудистой системы, почек.
Команда учёных НИУ «БелГУ» под руководством заведующего кафедрой медико-биологических дисциплин, доктора медицинских наук, профессора Михаила Чурносова провела масштабные молекулярно-генетические исследования и определила прогностически значимые генетические факторы развития артериальной гипертензии. Были предложены два новых способа прогнозирования риска этого опасного заболевания.
Перед генетиками университета стояли задачи расширить арсенал методов ранней диагностики распространенных заболеваний. Их успешно решают разработанные новые критерии оценки риска развития гипертонической болезни на основе данных о полиморфных локусах генов. Предложенные учёными медицинского института способы оптимальны в применении, и их эффективность подтверждена анализом результатов наблюдений более двух тысяч пациентов.
Несмотря на то, что в мировой литературе были указания на связь с гипертонической болезнью отдельных полиморфных локусов шести генов (BAG6, AC026703.1, OBFC1 PLCE1, CERS5, и RGL3), однако роль комбинаций полиморфизмов этих генов в развитии артериальной гипертензии не была изучена как у населения России, так и в мире в целом.
— Нам первым в России удалось установить, что сочетание четырёх генотипов позволяет прогнозировать высокий риск развития гипертонической болезни задолго до появления симптомов. Для пациентов мужского пола такой же прогноз возможен и при наличии комбинации выявленных нами трёх генотипов, - рассказал Михаил Иванович.
Учёные считают, что именно выявленные комбинации генотипов являются одним из значимых факторов, определяющих предрасположенность жителей Центрального Черноземья России к формированию артериальной гипертензии.
Применение способов прогнозирования, предложенных генетиками НИУ «БелГУ», позволит уже на доклиническом этапе формировать среди населения группы риска и проводить в этих группах профилактические мероприятия, направленные на предупреждение развития гипертонической болезни. Исследования проведены в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030». На предложенную учё1ными медицинского института НИУ «БелГУ» получен патент.