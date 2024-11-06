НИУ «БелГУ» подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Анголы

Posted 6 ноября, 14:39
Published 6 ноября, 14:39
Modified 6 ноября, 14:41
Updated 6 ноября, 14:41
В ходе трёхдневного визита в Анголу делегации НИУ «БелГУ» во главе с ректором вуза Евгенией Карловской состоялись встречи с руководством Университета Агостиньо Нето, Национальной школы управления и государственной политики, с Послом РФ в Анголе ТАРАРОВЫМ Владимиром Николаевичем и выпускниками НИУ «БелГУ» разных лет, прошла презентация русско-лингала-португальского разговорника.
По итогам визита было подписано соглашение о сотрудничестве между НИУ «БелгУ» и университетомАгостиньо Нето, который располагается в Луанде, столице государства, и является одним из ведущих вузов Республики Ангола.
Как отметила ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская белгородский вуз с 2005 года принимает на обучение граждан Анголы. Сегодня в Белгородском госуниверситете получают образование 24 студента из этой страны, больше половины из них — будущие врачи. На встрече с коллегами из Анголы делегация НИУ «БелГУ» презентовала не только университет в целом, но и отдельно представила институт наук о Земле, которым руководит Игнат Игнатенко.
— Наша задача — продвижение русского языка и различных гуманитарных инициатив. В рамках налаживания сотрудничества мы открыли класс русского языка и презентовали русско-лингала-португальский тематический разговорник, над которым работали наши студенты и преподаватели. Уверена, что разговорник поможет не только в развитии и укреплении гуманитарных связей, но и в расширении возможностей экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Ангола, — отметила Евгения Анатольевна.
На встрече с выпускниками НИУ «БелГУ» разных лет обсуждались вопросы трудоустройства ангольских выпускников, их взаимодействия с родным университетом и перспективы сотрудничества по продвижению российского образования. Сегодняшние выпускники НИУ «БелГУ» из Анголы работают в государственных учреждениях, образовательной сфере. Среди них есть и преподаватели, и сотрудники министерств, и сотрудники компаний.