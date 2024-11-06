НИУ «БелГУ» подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Анголы

Как отметила ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская белгородский вуз с 2005 года принимает на обучение граждан Анголы. Сегодня в Белгородском госуниверситете получают образование 24 студента из этой страны, больше половины из них — будущие врачи. На встрече с коллегами из Анголы делегация НИУ «БелГУ» презентовала не только университет в целом, но и отдельно представила институт наук о Земле, которым руководит Игнат Игнатенко.