В Белгородской области выбрали лучших студентов Фонда «Поколение»

Участвовать в конкурсе смогли 115 студентов из 30 учебных заведений региона. Стипендия Фонда «Поколение» особенно любима студентами, ведь в ней оцениваются не только результаты учёбы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причём, получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках.