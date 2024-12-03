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Posted 3 декабря, 14:57

Published 3 декабря, 14:57

Modified 3 декабря, 14:59

Updated 3 декабря, 14:59

В Белгородской области выбрали лучших студентов Фонда «Поколение»

3 декабря 2024, 14:57
Голосование и подведение итогов определения победителей стипендии «Лучший студент года» Фонда «Поколение» Андрея Скоча завершилось. Обладателями заслуженного поощрения за хорошую учёбу и активное участие в спортивной, а также общественной жизни стали 30 студентов Белгородской области.

Победители проделали большой путь и, получив поддержку жителей области, смогли стать обладателями почётного звания «Лучший студент года». Конкурсантам предстояло удивить своими способностями, целеустремленностью и большой силой воли. Важно было не только заниматься любимым делом, но и не сидеть на месте, а достойно и ярко рассказать о своих достижениях, найти одобрение белгородцев.

Стипендия Фонда «Поколение» Андрея Скоча остаётся самой солидной в регионе. А в этом году размер её увеличен — победители Первой степени будут получать стипендию в размере 40 тысяч рублей, а второй — 30 тысяч рублей в течение всего учебного года.

Участвовать в конкурсе смогли 115 студентов из 30 учебных заведений региона. Стипендия Фонда «Поколение» особенно любима студентами, ведь в ней оцениваются не только результаты учёбы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причём, получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках.

Обладателями Первой степени стали: Соболева София из СОФ НИУ «БелГУ», Балинян Диана из НИУ «БелГУ», Невинных Анастасия из НИУ «БелГУ», Ткаченко Ева из Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина, Ширинских Артём — студент СТИ НИТУ «МИСИС», Беликова Юлия из БЮИ МВД, Ермолович Роман — студент НИУ «БелГУ», Полякова Анастасия — студентка НИУ «БелГУ», Новикова Яна из БЮИ МВД, Воробьев Владислав — студент СТИ НИТУ «МИСИС», Журавлев Александр — студент Валуйского колледжа, Рыбин Даниил из НИУ «БелГУ», Варавина Дарья — студентка НИУ «БелГУ», Узеиров Микаил — студент НИУ «БелГУ», Горбачев Илья — студент Корочанского сельскохозяйственного техникума.

Обладателями Второй степени стали: Воронина Анастасия — студентка НИУ «БелГУ», Нестеренко Виктория — студентка НИУ «БелГУ», Ермоленко Константин — студент СТИ НИТУ «МИСИС», Свириденко Татьяна — студентка СТИ НИТУ «МИСИС», Усачёва Валерия — студентка Белгородского педагогического колледжа, Арсеньева Ольга — студентка БГИИК, Бабанина Диана — студентка СОФ НИУ «БелГУ», Фугаревич Дарья — студентка НИУ «БелГУ», Таршилова Анастасия — студентка НИУ «БелГУ», Яковлев Юрий — студент СОФ МГРИ, Тоцкая Полина — студентка СПО БГИИК, Салихов Даниил — студент БГТУ им. В. Г. Шухова, Мингалева Нелли — студентка НИУ «БелГУ», Удовиченко Владимир — студент Белгородского индустриального колледжа, Бирюков Эдуард — студент НИУ «БелГУ».

За период существования стипендии более 118, 5 миллионов рублей было направлено Фондом «Поколение» Андрея Скоча на поддержку талантливых студентов. Как признают сами студенты, для работодателя диплом Фонда «Поколение» «Лучший студент года» — это большой плюс при трудоустройстве. Всего обладателями звания «Лучший студент года» стали 3116 студентов.

По традиции, торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей приурочат к окончанию сессии и празднованию Дня студента.

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