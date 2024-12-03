В Белгородской области выбрали лучших студентов Фонда «Поколение»

Posted 3 декабря, 14:57
Published 3 декабря, 14:57
Modified 3 декабря, 14:59
Updated 3 декабря, 14:59
Победители проделали большой путь и, получив поддержку жителей области, смогли стать обладателями почётного звания «Лучший студент года». Конкурсантам предстояло удивить своими способностями, целеустремленностью и большой силой воли. Важно было не только заниматься любимым делом, но и не сидеть на месте, а достойно и ярко рассказать о своих достижениях, найти одобрение белгородцев.
Стипендия Фонда «Поколение» Андрея Скоча остаётся самой солидной в регионе. А в этом году размер её увеличен — победители Первой степени будут получать стипендию в размере 40 тысяч рублей, а второй — 30 тысяч рублей в течение всего учебного года.
Участвовать в конкурсе смогли 115 студентов из 30 учебных заведений региона. Стипендия Фонда «Поколение» особенно любима студентами, ведь в ней оцениваются не только результаты учёбы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причём, получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках.
Обладателями Первой степени стали: Соболева София из СОФ НИУ «БелГУ», Балинян Диана из НИУ «БелГУ», Невинных Анастасия из НИУ «БелГУ», Ткаченко Ева из Белгородский ГАУ им. В. Я. Горина, Ширинских Артём — студент СТИ НИТУ «МИСИС», Беликова Юлия из БЮИ МВД, Ермолович Роман — студент НИУ «БелГУ», Полякова Анастасия — студентка НИУ «БелГУ», Новикова Яна из БЮИ МВД, Воробьев Владислав — студент СТИ НИТУ «МИСИС», Журавлев Александр — студент Валуйского колледжа, Рыбин Даниил из НИУ «БелГУ», Варавина Дарья — студентка НИУ «БелГУ», Узеиров Микаил — студент НИУ «БелГУ», Горбачев Илья — студент Корочанского сельскохозяйственного техникума.
Обладателями Второй степени стали: Воронина Анастасия — студентка НИУ «БелГУ», Нестеренко Виктория — студентка НИУ «БелГУ», Ермоленко Константин — студент СТИ НИТУ «МИСИС», Свириденко Татьяна — студентка СТИ НИТУ «МИСИС», Усачёва Валерия — студентка Белгородского педагогического колледжа, Арсеньева Ольга — студентка БГИИК, Бабанина Диана — студентка СОФ НИУ «БелГУ», Фугаревич Дарья — студентка НИУ «БелГУ», Таршилова Анастасия — студентка НИУ «БелГУ», Яковлев Юрий — студент СОФ МГРИ, Тоцкая Полина — студентка СПО БГИИК, Салихов Даниил — студент БГТУ им. В. Г. Шухова, Мингалева Нелли — студентка НИУ «БелГУ», Удовиченко Владимир — студент Белгородского индустриального колледжа, Бирюков Эдуард — студент НИУ «БелГУ».
За период существования стипендии более 118, 5 миллионов рублей было направлено Фондом «Поколение» Андрея Скоча на поддержку талантливых студентов. Как признают сами студенты, для работодателя диплом Фонда «Поколение» «Лучший студент года» — это большой плюс при трудоустройстве. Всего обладателями звания «Лучший студент года» стали 3116 студентов.
По традиции, торжественное вручение именных сертификатов и чествование победителей приурочат к окончанию сессии и празднованию Дня студента.