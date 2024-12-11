Активисты «Нового поколения» Скоча провели «Диктант добрых дел» ко Дню добровольца

Posted 11 декабря, 12:17
Published 11 декабря, 12:17
Modified 11 декабря, 12:25
Updated 11 декабря, 12:25
Для жителей областного центра диктант проходил на базе Белгородской научной библиотеки. В нём приняли участие 50 человек.
«Узнала о диктанте из социальных сетей, приехала из Валуек, чтобы поучаствовать и проверить свои знания. Всё очень атмосферно и по-доброму, но скажу честно, некоторые строки в диктанте заставили усомниться в собственных знаниях и вспомнить школьную программу. Спасибо за эту возможность, мне всё понравилось», — делится впечатлениями участница Марина Сухомлинова.
Сам диктант несложный, он про добровольчество и про то, какое место в жизни каждого из нас оно занимает. Текст для белгородцев подготовила Олеся Приведион — тренер по публичным выступлениям, автор проекта #КурсГоворунов, посол русского языка, спикер российских и международных форумов и фестивалей.
Площадкой для общегородского диктанта в Старом Осколе стал местный Центр молодёжных инициатив. Там «Диктант добрых дел» проходил впервые, но даже несмотря на это, все места в зале были заполнены.
«Это наш первый опыт проведения диктанта, и приятно, что столько людей пришли нас поддержать и поучаствовать. Мы старались сделать всё для того, чтобы каждому участнику было максимально комфортно и интересно», — делится впечатлениями Любовь Мегина, координатор БРОО «Новое поколение» в Старом Осколе.
О результатах своей работы участникам сообщили быстро: сертификат с итоговой оценкой отправили на электронную почту.
Отметим, что «Диктант добрых дел» проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. В общей сложности участниками диктанта в двух городах стали порядка 100 человек.