Активисты «Нового поколения» Скоча провели «Диктант добрых дел» ко Дню добровольца

Сам диктант несложный, он про добровольчество и про то, какое место в жизни каждого из нас оно занимает. Текст для белгородцев подготовила Олеся Приведион — тренер по публичным выступлениям, автор проекта #КурсГоворунов, посол русского языка, спикер российских и международных форумов и фестивалей.