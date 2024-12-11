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Posted 11 декабря, 12:17

Published 11 декабря, 12:17

Modified 11 декабря, 12:25

Updated 11 декабря, 12:25

Активисты «Нового поколения» Скоча провели «Диктант добрых дел» ко Дню добровольца

Активисты «Нового поколения» Скоча провели «Диктант добрых дел» ко Дню добровольца

11 декабря 2024, 12:17
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Новости Белгорода
В этом году новопоколенцы решили масштабировать свой проект и провели его в Белгороде и в Старом Осколе.

Для жителей областного центра диктант проходил на базе Белгородской научной библиотеки. В нём приняли участие 50 человек.

«Узнала о диктанте из социальных сетей, приехала из Валуек, чтобы поучаствовать и проверить свои знания. Всё очень атмосферно и по-доброму, но скажу честно, некоторые строки в диктанте заставили усомниться в собственных знаниях и вспомнить школьную программу. Спасибо за эту возможность, мне всё понравилось», — делится впечатлениями участница Марина Сухомлинова.

Сам диктант несложный, он про добровольчество и про то, какое место в жизни каждого из нас оно занимает. Текст для белгородцев подготовила Олеся Приведион — тренер по публичным выступлениям, автор проекта #КурсГоворунов, посол русского языка, спикер российских и международных форумов и фестивалей.

Площадкой для общегородского диктанта в Старом Осколе стал местный Центр молодёжных инициатив. Там «Диктант добрых дел» проходил впервые, но даже несмотря на это, все места в зале были заполнены.

«Это наш первый опыт проведения диктанта, и приятно, что столько людей пришли нас поддержать и поучаствовать. Мы старались сделать всё для того, чтобы каждому участнику было максимально комфортно и интересно», — делится впечатлениями Любовь Мегина, координатор БРОО «Новое поколение» в Старом Осколе.

О результатах своей работы участникам сообщили быстро: сертификат с итоговой оценкой отправили на электронную почту.

Отметим, что «Диктант добрых дел» проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. В общей сложности участниками диктанта в двух городах стали порядка 100 человек.

Фото: «Поколение»
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