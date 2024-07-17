Активисты организации «Новое поколение» провели благотворительный фестиваль

Posted Вчера, 14:32
Published Вчера, 14:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Всё это подготовили ребята из «Нового поколения», чтобы порадовать участников и помочь приюту «Добрый дом»: в рамках фестиваля проходил сбор денежных средств на нужды приюта.
«Мы не первый год помогаем приюту „Добрый дом“. Наши активисты там частые гости: мы навешаем питомцев и видим, с какими трудностями сталкивается руководство приюта. Захотели помочь. Раньше мы проводили фестивали и благотворительные ярмарки в Белгороде, в этом году выбрали Старый Оскол. Для нас это новый опыт, поэтому спасибо каждому, кто пришел, поучаствовал и поддержал. Важна любая сумма в общем деле», —— рассказывает София Дробаха, активистка БРОО «Новое поколение» и главный организатор фестиваля.
Для всех желающих в день фестиваля работали интерактивные площадки и творческие мастерские по изготовлению штампов в технике линогравюры, картин на магнитных холстах, брошей из фетра и цветов из синельной проволоки. Также в программе были тренинг по актёрскому мастерству, занятие по вокалу, йога, мастер-класс по зумбе и многое другое. А для самых юных участников работали игровые зоны с аниматорами, аквагримом и сладкой ватой.
«Замечательное событие. Случайно увидела новость в одном из местных пабликов и решила сводить дочку. Дело хорошее: и время провели с пользой, и в помощи приюту поучаствовали. Ребенок в восторге. Домой идём с сувенирами и хорошими впечатлениями: дочка сделала красивые цветы и брошку, а я сходила на йогу и на лекцию, пока дочь занималась рукоделием», — делится впечатлениями Елена Чернышова, участница фестиваля.
Отметим, что благотворительный фестиваль «Дыши» в Старом Осколе проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. Денежные средства, собранные на фестивале новопоколенцы передадут в приют «Добрый дом». Помочь приюту может любой желающий. Реквизиты для перевода и вся необходимая информация есть в их официальном сообществе: https://vk.com/dobrydom31.