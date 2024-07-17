Активисты организации «Новое поколение» провели благотворительный фестиваль

Для всех желающих в день фестиваля работали интерактивные площадки и творческие мастерские по изготовлению штампов в технике линогравюры, картин на магнитных холстах, брошей из фетра и цветов из синельной проволоки. Также в программе были тренинг по актёрскому мастерству, занятие по вокалу, йога, мастер-класс по зумбе и многое другое. А для самых юных участников работали игровые зоны с аниматорами, аквагримом и сладкой ватой.