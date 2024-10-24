Активисты «Нового поколения» провели осенний Международный молодёжный семинар

Posted 24 октября, 14:46
Published 24 октября, 14:46
Modified 24 октября, 14:49
Updated 24 октября, 14:49
Из 216 претендентов выбрали 52, именно эти ребята на протяжении 10 дней проходили образовательную программу семинара и получали знания от базовых педагогов «Нового поколения».
Среди них — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссёр, создатель оригинальной системы воспитания голоса «Метоника» Вероника Косенкова, тренер по актёрскому мастерству и сценической речи Олеся Агрызкова, психолог Владимир Киселёв, преподаватель по вокалу Софья Агаджанова и другие.
Привычный состав педагогов в том году обновился: средних них теперь и бывшие воспитанники «Нового поколения»: психолог, коуч и бизнес-консультант Наталья Кондаурова, тренер по ораторскому искусству, журналист и блогер Олеся Приведион и тренер школы танцев Dance Life Мирослава Пашкова.
«Быть педагогом семинара „Новое поколение“ — это невероятная ответственность и настоящее счастье. Счастье — делиться своими знаниями, работать с такими потрясающими, уникальными ребятами. Они безумно талантливые. Иногда им сложно, иногда непонятно. Но через упорство и доверие к педагогам они получают знания, ценность которых проявится уже сейчас, а целостность спустя много лет. Я до сих пор помню свой первый семинар в феврале 2010 и даже иногда перелистываю блокнот с теми самыми записями. После семинара хочется обнять весь мир и добавить в своё полотно жизни и полотна окружающих меня людей, больше ярких красок и новых оттенков. И, безусловно, любить эту жизнь!», — делится Мирослава Пашкова.
За десять дней семинара участникам посчастливилось побывать на занятиях у 12 педагогов. Образовательный процесс чередовался с творческими вечерами и активностями для ребят: тематические зарядки, квесты, дебаты, творческие вечера стали отличным дополнением к занятиям.
«Тема осеннего семинара: „Ткань жизни. Краски и прочность“. Именно таким он и получился: ярким, красочным, прочным. Было комфортно работать в команде и ощущать себя частью единого полотна. Было интересно знакомиться с новыми педагогами, пробовать себя в новых ипостасях», — делится впечатлениями участник семинара Станислав Панков.
Одним из важных событий на семинаре стала встреча с основоположником «Нового поколения» — Андреем Скочем, депутатом Государственной Думы, руководителем фонда «Поколение».
Участники семинара смогли пообщаться с Андреем Владимировичем и задать вопросы, которые их волнуют. Встреча прошла в уютной дружеской обстановке, основоположник прочитал ребятам свои стихи и спел любимую песню под гитару.
«Андрей Владимирович — невероятный человек. Он с такой теплотой и любовью общался с нами, делился жизненным опытом, читал свои стихи. Мы завалили его вопросами, но он нашёл слова для каждого. Я увидела его впервые, но было чёткое ощущение, что мы с ним давно знакомы», — делится впечатлениями участница семинара Марго Хоменко.
Весной новопоколенцы впервые сменили привычную базу и провели традиционный семинар за несколько сотен километров от дома. Осенью решили повторить выездную историю. Это стало возможным благодаря фонду «Поколение» и лично Андрею Владимировичу Скочу, который позаботился о том, чтобы семинар для белгородцев проходил в максимально комфортных условиях.
«У каждого семинара своя атмосфера. Немного логистики и антуража, а дальше всё как задумано: атмосферу семинара создают участники, педагоги и организаторы. И не важно, где мы находимся, важно, как мы проживаем эту историю, и важно, что всё получилось», — рассказывает директор семинара и председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко.
Отметим, что семинары «Новое поколение» проводятся при поддержке фонда «Поколение» с 2005 года. За 19 лет школу «Нового поколения» прошли более трёх тысяч молодых парней и девушек из разных уголков Белгородской области и страны в целом.
Семинары проводятся два раза в год, но жизнь в «Новом поколении» не останавливается. Чтобы стать частью большой поколенской команды — достаточно связаться с ребятами в социальных сетях, прийти на общее собрание и включиться в работу.