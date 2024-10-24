Активисты «Нового поколения» провели осенний Международный молодёжный семинар

«Быть педагогом семинара „Новое поколение“ — это невероятная ответственность и настоящее счастье. Счастье — делиться своими знаниями, работать с такими потрясающими, уникальными ребятами. Они безумно талантливые. Иногда им сложно, иногда непонятно. Но через упорство и доверие к педагогам они получают знания, ценность которых проявится уже сейчас, а целостность спустя много лет. Я до сих пор помню свой первый семинар в феврале 2010 и даже иногда перелистываю блокнот с теми самыми записями. После семинара хочется обнять весь мир и добавить в своё полотно жизни и полотна окружающих меня людей, больше ярких красок и новых оттенков. И, безусловно, любить эту жизнь!», — делится Мирослава Пашкова.