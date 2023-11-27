«Новое поколение» приглашает пожилых белгородцев на мастер-класс по росписи сумок

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
«Наши мастер-классы — это возможность для пожилых людей выразить свой творческий потенциал, вовлечься в учебный процесс и развить определенные навыки. А ещё, это возможность встретиться и пообщаться с другими людьми, обменяться опытом и наладить новые социальные связи. Для нас это важно, потому что именно так мы можем не просто выразить свою любовь и уважение к старшему поколению, но и сделать их жизнь интереснее», — рассказывает Анастасия Шибецкая, руководитель направления «Лига добра».
Первая творческая встреча новопоколенцев и людей почётного возраста пройдёт уже в эту среду, 28 ноября в штабе организации «Новое Поколение» по адресу город Белгород, Народный Бульвар 3А.
Если вы хотите попасть на эту встречу, или записать на мастер-класс маму, папу, бабушку или дедушку — оставьте сообщение под этим постом в группу «Лиги добра» «ВКонтакте», организаторы с вами обязательно свяжутся.
Мастер-класс бесплатный, все расходные материалы организаторы предоставляют. На занятии бабушки и дедушки смогут собственноручно разрисовать сумку-шопер и получить в подарок удобный аксессуар ручной работы, который поможет в быту или станет хорошим подарком.