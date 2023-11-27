Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

«Новое поколение» приглашает пожилых белгородцев на мастер-класс по росписи сумок

«Новое поколение» приглашает пожилых белгородцев на мастер-класс по росписи сумок

27 ноября 2023, 09:01
Фото: "Поколение"
Подобный формат проведения досуга для возрастной категории 55+ новопоколенцы опробуют впервые, но саму идею организации серии бесплатных мастер-классов для бабушек и дедушек ребята вынашивают давно.

«Наши мастер-классы — это возможность для пожилых людей выразить свой творческий потенциал, вовлечься в учебный процесс и развить определенные навыки. А ещё, это возможность встретиться и пообщаться с другими людьми, обменяться опытом и наладить новые социальные связи. Для нас это важно, потому что именно так мы можем не просто выразить свою любовь и уважение к старшему поколению, но и сделать их жизнь интереснее», — рассказывает Анастасия Шибецкая, руководитель направления «Лига добра».

Первая творческая встреча новопоколенцев и людей почётного возраста пройдёт уже в эту среду, 28 ноября в штабе организации «Новое Поколение» по адресу город Белгород, Народный Бульвар 3А.

Если вы хотите попасть на эту встречу, или записать на мастер-класс маму, папу, бабушку или дедушку — оставьте сообщение под этим постом в группу «Лиги добра» «ВКонтакте», организаторы с вами обязательно свяжутся.

Мастер-класс бесплатный, все расходные материалы организаторы предоставляют. На занятии бабушки и дедушки смогут собственноручно разрисовать сумку-шопер и получить в подарок удобный аксессуар ручной работы, который поможет в быту или станет хорошим подарком.

Фото: "Поколение"
Читайте также:
Фонд «Поколение» вручил премию «По ZOVу слова» белгородским журналистамВыберем вместе! Стартует этап голосования Стипендии Фонда «Поколение» «Студент года»Медикам Белгородской области вручили премию «По ZOVу сердца» Фонда «Поколение» Скоча
#Общество#Мастер-класс#Новое поколение#Артем Черненко#Учебный процесс#Бабушки#Дедушки#Шопер
Подпишитесь
На катере до «Островка»? Где в Белгороде хотят запустить водный транспорт
Сегодня, 09:14
Стало известно, сколько лет нужно работать белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей
Сегодня, 07:50
Компания, владельцу которой вменяют дачу главе ЦЭБа взятки, подала на ЦЭБ в суд
Сегодня, 05:16
Юрий Клепиков провёл приём граждан в Белгороде
Сегодня, 09:40
Белгородец пожаловался на опарышей в пельменях «Мираторга»: что говорят в компании?
Сегодня, 04:30
Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год
Сегодня, 07:00