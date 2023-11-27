«Новое поколение» приглашает пожилых белгородцев на мастер-класс по росписи сумок

«Наши мастер-классы — это возможность для пожилых людей выразить свой творческий потенциал, вовлечься в учебный процесс и развить определенные навыки. А ещё, это возможность встретиться и пообщаться с другими людьми, обменяться опытом и наладить новые социальные связи. Для нас это важно, потому что именно так мы можем не просто выразить свою любовь и уважение к старшему поколению, но и сделать их жизнь интереснее», — рассказывает Анастасия Шибецкая, руководитель направления «Лига добра».