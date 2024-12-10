Белгородские поисковики и защитники получили новые авто от фонда «Поколение»

Только в этом году белгородские поисковики на местах боёв подняли из земли останки 44 красноармейцев. Установить удалось личность только двух из них. В начале этого месяца в День памяти неизвестного солдата останки советских воинов были перезахоронены на мемориале Курской битвы. На торжественном мероприятии присутствовали и семья внука одного из найденных бойцов.