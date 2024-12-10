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Posted 10 декабря, 12:46

Published 10 декабря, 12:46

Modified 10 декабря, 12:47

Updated 10 декабря, 12:47

Белгородские поисковики и защитники получили новые авто от фонда «Поколение»

Белгородские поисковики и защитники получили новые авто от фонда «Поколение»

10 декабря 2024, 12:46
Фото: фонд «Поколение».
Автомобиль «Лада Нива Тревел» пополнил арсенал поискового клуба «За Родину!», а на службу в приграничную зону поступит «УАЗ Экспедиция».

Торжественное вручение ключей от новых авто состоялось в Губкине в День героев Отечества.

Поисковый клуб «За Родину!» был создан в 2014 году. Помимо поисковой деятельности и увековечивания памяти погибших советских воинов, на базе клуба создан Центр патриотического воспитания и музей, в котором хранятся множество артефактов Великой Отечественной войны, найденных во время экспедиций.

Только в этом году белгородские поисковики на местах боёв подняли из земли останки 44 красноармейцев. Установить удалось личность только двух из них. В начале этого месяца в День памяти неизвестного солдата останки советских воинов были перезахоронены на мемориале Курской битвы. На торжественном мероприятии присутствовали и семья внука одного из найденных бойцов.

«Мы ведём свою работу в труднопроходимых местах. Там, где шли бои в лесах, болотах, туда и пешком-то дойти не просто, не то, что на машине доехать. И поэтому нам требуются автомобили особенного склада, вездеходы. У нас в арсенале отряда уже есть „УАЗ Патриот“, который нам три года назад подарили спонсоры. Но наш отряд растёт, развивается, ширятся наши амбиции. Новый автомобиль будет очень востребован в нашей деятельности», — поведал руководитель поисково-патриотического клуба Александр Юдин.

Это уже не первый подарок, который фонд Андрея Скоча преподносит отряду «За Родину!». Ранее на средства фонда приобреталась форма для членов отряда и оргтехника.

«Сегодня мы празднуем День героев Отечества. Защитники Отечества и люди, которые сохраняют историческую память, — сегодня эти два понятия неразрывно связаны между собой. Фонд „Поколение“ на протяжении уже более 25 лет занимается работой по этим направлениям. Сохранено уже более 35 тысяч имён советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. И треть мемориальных комплексов, которые находятся на территории Белгородской области, восстановлены на средства фонда. И в следующий год — 80-летия Великой Победы — эта работа будет продолжена», — отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Новый микроавтобус специальной комплектации с лебёдкой и багажником на крыше призван служить охране приграничных территорий Белгородского района. Кроме этого, военнослужащим будет передана зимняя одежда и необходимый инвентарь для выполнения боевых заданий, приобретённые на средства фонда «Поколение».

«Новый автомобиль будет выполнять задачи на приграничной территории по перевозке личного состава и оборудования. При выборе транспортного средства мы обращали внимание на проходимость, на возможность перемещения большого количества оборудования, и на скоростные данные. Этот автомобиль последней модификации обладает всеми необходимыми нам характеристиками», — рассказал участник СВО.
Фото: Поколение
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#Татьяна Лукащева#Общество#Фонд Поколение#Поисковики#Участники СВО
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