На уборку платных парковок в Белгороде потратят 11,4 млн рублей

Подрядчик должен будет обслуживать не только платные парковочные места, но и специализированные стоянки. Необходимо будет убирать мусор, пыль и грязь с остановок, площадок отдыха, тротуаров и стоянок авто, очищать информационные таблички, выполнять ямочный ремонт и посыпать дороги песко-соляной смесью.