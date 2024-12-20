bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:05

Published 20 декабря, 10:05

Modified 20 декабря, 10:05

Updated 20 декабря, 10:05

В Белгороде ищут того, кто будет убирать платные парковки до конца 2025 года

На уборку платных парковок в Белгороде потратят 11,4 млн рублей

20 декабря 2024, 10:05
Фото: 1MI. В Белгороде ищут того, кто будет убирать платные парковки до конца 2025 года

Мэрия Белгорода ищет подрядчика для уборки и обслуживания платных парковок

Сюжет
Госзакупки
Администрация города Белгорода опубликовала крупный контракт на поиск подрядчика для уборки платных парковочных мест. Он будет действовать до конца 2025 года. Что должен будет делать исполнитель?

Закупку городские власти разместили 19 декабря. Подать заявки все желающие могут вплоть до 27-го числа. Окончательно определятся с исполнителем 9 января 2025 года.

Подрядчик должен будет обслуживать не только платные парковочные места, но и специализированные стоянки. Необходимо будет убирать мусор, пыль и грязь с остановок, площадок отдыха, тротуаров и стоянок авто, очищать информационные таблички, выполнять ямочный ремонт и посыпать дороги песко-соляной смесью.

На все работы власти готовы потратить 11 402 000 рублей.

Жителей Белгорода ожидают ограничения в последние дни декабря и 1 января
Узнать подробнее
Читайте также:
Более половины спецтехники не задействовали при уборке снега в БелгородеИнтрига остаётся: кто проведёт 3-й этап работ в центральном парке БелгородаБелгородцы могут оспорить штраф за парковку, полученный при долгой ракетной опасности
#Валерия Колесникова#Город#Уборка#Госзакупки#Новости Белгорода#Платная парковка#Белгород#Закупка#Парковочные места
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика