На уборку платных парковок в Белгороде потратят 11,4 млн рублей

Posted 20 декабря, 10:05
Published 20 декабря, 10:05
Modified 20 декабря, 10:05
Updated 20 декабря, 10:05
Закупку городские власти разместили 19 декабря. Подать заявки все желающие могут вплоть до 27-го числа. Окончательно определятся с исполнителем 9 января 2025 года.
Подрядчик должен будет обслуживать не только платные парковочные места, но и специализированные стоянки. Необходимо будет убирать мусор, пыль и грязь с остановок, площадок отдыха, тротуаров и стоянок авто, очищать информационные таблички, выполнять ямочный ремонт и посыпать дороги песко-соляной смесью.
На все работы власти готовы потратить 11 402 000 рублей.