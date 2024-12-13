Более половины спецтехники не задействовали при уборке снега в Белгороде

По задействованной технике, в настоящее время в Алексеевском округе из 14 единиц работает 28, в Белгородском районе — 59 и 99, в Вейделевском — 7 из 15, Волоконовском — 11 из 20, Грайворонском округе — 3 из 19, Губкинском — 27 из 72, в Ивнянском — 8 из 21, Корочанском — 36 из 49, Красненском — 4 из 18, Красногвардейском — 15 из 38, а в Старооскольском округе — 56 из 101.