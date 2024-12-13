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Posted 13 декабря, 07:58

Published 13 декабря, 07:58

Modified 13 декабря, 08:00

Updated 13 декабря, 08:00

Более половины спецтехники не задействовали при уборке снега в Белгороде

Более половины спецтехники не задействовали при уборке снега в Белгороде

13 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Областной центр накрыл снегопад. Журналисты Бел.Ру изучили карту по контролю за уборкой снега и выяснили, сколько техники задействовали при борьбе с непогодой, и какие улицы убирали чаще.

Согласно данным сервиса, всего для уборки снега на территории Белгородской области используют 922 единицы спецтехники. По состоянию на 10:30 13 декабря в работе было 468 единиц. Без движения находилось 454.

К примеру, в Белгороде из 82 единиц работало 34. На 11:00 коммунальщики убрали от снега 850,2 км дорог. Судя по карте, большое скопление техники находится в районе улицы Серафимовича. Часть работает на улице Костюкова.

Фото: Карта по контролю за уборкой снега

Если судить по трекам, то в Белгороде не раз дороги чистили в центре, на проспекте Б. Хмельницкого, на улице Губкина и проспекте Ватутина.

Фото: Карта по контролю за уборкой снега

Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, на 10:00 на смене было 235 специалистов и 71 единица техники Белгорблагоустройства, а также 358 сотрудников и 54 машины управляющих организаций.

Автодороги в нормативном состоянии. Акцент делаем на расчистку основных пешеходных маршрутов и дворовых территорий. Планируем израсходовать 413 тонн песко-соляной смеси и 72 тонны соли.
Валентин Демидов

Что касается остальных районов, больше всего километров дорог убрали в Валуйском округе (5848), Борисовском районе (3179) и Шебекинском округе (1705).

По задействованной технике, в настоящее время в Алексеевском округе из 14 единиц работает 28, в Белгородском районе — 59 и 99, в Вейделевском — 7 из 15, Волоконовском — 11 из 20, Грайворонском округе — 3 из 19, Губкинском — 27 из 72, в Ивнянском — 8 из 21, Корочанском — 36 из 49, Красненском — 4 из 18, Красногвардейском — 15 из 38, а в Старооскольском округе — 56 из 101.

Фото: Карта по контролю за уборкой снега
Где следить за уборкой улиц от снега в Белгороде и куда жаловаться?
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