Интрига остаётся: кто проведёт 3-й этап работ в центральном парке Белгорода

Журналисты Бел.Ру заметили, что часть объектов, которые указаны в закупке, уже начали делать или даже уже сдали. К примеру, сухой фонтан, дорожки и тропинки, кормушки, перголы, летний кинотеатр. Мы обратились к мэрии с редакционным запросом о том, что именно должны сделать в рамках этого этапа.