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Posted 27 ноября, 13:20

Published 27 ноября, 13:20

Modified 27 ноября, 13:22

Updated 27 ноября, 13:22

В мэрии Белгорода объяснили разницу межды 2-м и 3-м этапами работ в парке

Интрига остаётся: кто проведёт 3-й этап работ в центральном парке Белгорода

27 ноября 2024, 13:20
Фото: 1MI.

В мэрии Белгорода объяснили разницу межды 2-м и 3-м этапами работ в парке

Сюжет
Благоустройство
Закупка на третий этап благоустройства центрального парка в Белгороде завершена, подрядчика уже определили. До 20 декабря должны завершить строительство пешеходного навесного моста и летнего кинотеатра.

Закупку на третий этап реконструкции центрального парка в Белгороде опубликовали в мэрии. Работы завершат до 20 декабря 2024 года, а выделили на них 285 млн рублей.

Журналисты Бел.Ру заметили, что часть объектов, которые указаны в закупке, уже начали делать или даже уже сдали. К примеру, сухой фонтан, дорожки и тропинки, кормушки, перголы, летний кинотеатр. Мы обратились к мэрии с редакционным запросом о том, что именно должны сделать в рамках этого этапа.

В администрации ответили, что за 285 млн рублей проведут работы по устройству твёрдых покрытий, озеленению территории, установке МАФ, а также завершат строительство летнего кинотеатра и пешеходного моста.

На вопрос о том, почему часть работ начата до заключения контракта и выбора подрядчика, ответили, что некоторые объекты были начаты ещё на втором этапе, а на третьем их просто доделают.

Отметим, что подрядчика выбрали 25 ноября, но на момент публикации 27 ноября данных о том, кто этот счастливчик, нет. Однако избраннику повезло, других претендентов освоить 285 млн рублей не нашлось.

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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Реконструкция#Центральный парк#Эксклюзив#Белгород#Закупка
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