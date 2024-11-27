Интрига остаётся: кто проведёт 3-й этап работ в центральном парке Белгорода

Posted 27 ноября, 13:20
Published 27 ноября, 13:20
Modified 27 ноября, 13:22
Updated 27 ноября, 13:22
Закупку на третий этап реконструкции центрального парка в Белгороде опубликовали в мэрии. Работы завершат до 20 декабря 2024 года, а выделили на них 285 млн рублей.
Журналисты Бел.Ру заметили, что часть объектов, которые указаны в закупке, уже начали делать или даже уже сдали. К примеру, сухой фонтан, дорожки и тропинки, кормушки, перголы, летний кинотеатр. Мы обратились к мэрии с редакционным запросом о том, что именно должны сделать в рамках этого этапа.
В администрации ответили, что за 285 млн рублей проведут работы по устройству твёрдых покрытий, озеленению территории, установке МАФ, а также завершат строительство летнего кинотеатра и пешеходного моста.
На вопрос о том, почему часть работ начата до заключения контракта и выбора подрядчика, ответили, что некоторые объекты были начаты ещё на втором этапе, а на третьем их просто доделают.
Отметим, что подрядчика выбрали 25 ноября, но на момент публикации 27 ноября данных о том, кто этот счастливчик, нет. Однако избраннику повезло, других претендентов освоить 285 млн рублей не нашлось.