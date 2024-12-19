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Posted 19 декабря, 17:05

Published 19 декабря, 17:05

Modified 19 декабря, 17:05

Updated 19 декабря, 17:05

В Белгороде вновь ограничат движение

Жителей Белгорода ожидают ограничения в последние дни декабря и 1 января

19 декабря 2024, 17:05
Фото: 1MI. В Белгороде вновь ограничат движение

В центре Белгорода перекроют движение в новогодние праздники

Сюжет
Новый год
В мэрии Белгорода рассказали о грядущих ограничениях для автомобилистов. Они связаны с празднованием Нового года и будут действовать два дня. Каких улиц это коснётся?

С 30 декабря по 1 января в центре Белгорода ограничат движение и возможность стоянки и остановки транспорта. Запрет не будет касаться машин экстренных служб и организаторов мероприятий.

Это не связано с проведением каких-либо массовых мероприятий, их по-прежнему не планируется. Но горожане в новогоднюю ночь, скорее всего, выйдут гулять на улицу, что может создать аварийную ситуацию на дорогах.

Остановку и стоянку ограничат с 23:00 30 декабря до 05:00 1 января:

  • по проезду к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;
  • по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;
  • по Свято-Троицкому бульвару от проспекта Богдана Хмельницкого до
    Театрального проезда;
  • по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
  • по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы;
  • по улице Николая Островского от улицы Попова до проезда к строению 23 по улице Николая Островского;
  • по улице 50-летия Белгородской области от улицы Николая Островского до Белгородского проспекта.

Запретят движение транспорта с 07:00 31 декабря до 05:00 1 января:

  • по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от Театрального проезда до проезда между строениями 1 и 5 по Свято-Троицкому бульвару;
  • по Театральному проезду от Свято-Троицкого бульвара (нечётная сторона) до проезда между строением 1 по Свято-Троицкому бульвару и строением 3 по Театральному проезду;
  • по проезду к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;
  • по Театральному проезду от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара (чётная сторона);
  • по Свято-Троицкому бульвару (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;
  • по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;
  • по улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы;
  • по улице Николая Островского от улицы Попова до проезда к строению 23 по улице Николая Островского;
  • по улице 50-летия Белгородской области от улицы Николая Островского до Белгородского проспекта.

Также с 07:00 31 декабря до 05:00 01 января изменится организация движения по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до проезда между строениями 1 и 5 по Свято-Троицкому бульвару. Оно будет двусторонним.

Объезд будет по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка и проспекту Ватутина.

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