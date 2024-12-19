Жителей Белгорода ожидают ограничения в последние дни декабря и 1 января

Posted 19 декабря, 17:05
Published 19 декабря, 17:05
Modified 19 декабря, 17:05
Updated 19 декабря, 17:05
С 30 декабря по 1 января в центре Белгорода ограничат движение и возможность стоянки и остановки транспорта. Запрет не будет касаться машин экстренных служб и организаторов мероприятий.
Это не связано с проведением каких-либо массовых мероприятий, их по-прежнему не планируется. Но горожане в новогоднюю ночь, скорее всего, выйдут гулять на улицу, что может создать аварийную ситуацию на дорогах.
Остановку и стоянку ограничат с 23:00 30 декабря до 05:00 1 января:
Запретят движение транспорта с 07:00 31 декабря до 05:00 1 января:
Также с 07:00 31 декабря до 05:00 01 января изменится организация движения по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до проезда между строениями 1 и 5 по Свято-Троицкому бульвару. Оно будет двусторонним.
Объезд будет по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка и проспекту Ватутина.