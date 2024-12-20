Гладков: в селе Грайворонского округа обновили систему водоснабжения

Posted 20 декабря, 09:14
Published 20 декабря, 09:14
Modified 20 декабря, 09:16
Updated 20 декабря, 09:16
Специалисты областного водоканала построили новую водопроводную сеть общей протяженностью 1,6 километра, а также оборудовали 13 водопроводных колодцев.
«Надеюсь, что жители скоро ощутят преимущества от бесперебойной работы сети и улучшенного качества подачи воды, и это даст им больше уверенности в завтрашнем дне», — отметил Вячеслав Гладков.
Стоит отметить, что этот проект реализовали в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области». Его цель — подключение новых абонентов, которые ранее не имели доступа к централизованному водоснабжению.