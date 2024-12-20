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Posted 20 декабря, 09:14

Published 20 декабря, 09:14

Modified 20 декабря, 09:16

Updated 20 декабря, 09:16

Гладков: в селе Грайворонского округа обновили систему водоснабжения

Гладков: в селе Грайворонского округа обновили систему водоснабжения

20 декабря 2024, 09:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В селе Ломное Грайворонского округа завершена замена водопроводных сетей: построено 1,6 км коммуникаций и 13 колодцев. Проект реализован в рамках программы по улучшению коммунальных услуг, что обеспечит стабильное водоснабжение для жителей и новых абонентов.

Специалисты областного водоканала построили новую водопроводную сеть общей протяженностью 1,6 километра, а также оборудовали 13 водопроводных колодцев.

«Надеюсь, что жители скоро ощутят преимущества от бесперебойной работы сети и улучшенного качества подачи воды, и это даст им больше уверенности в завтрашнем дне», — отметил Вячеслав Гладков.

Стоит отметить, что этот проект реализовали в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области». Его цель — подключение новых абонентов, которые ранее не имели доступа к централизованному водоснабжению.

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