Гладков: в селе Грайворонского округа обновили систему водоснабжения

Сюжет Строительство

В селе Ломное Грайворонского округа завершена замена водопроводных сетей: построено 1,6 км коммуникаций и 13 колодцев. Проект реализован в рамках программы по улучшению коммунальных услуг, что обеспечит стабильное водоснабжение для жителей и новых абонентов.