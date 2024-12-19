Гладков: в 2025 году в белгородские больницы закупят оборудование за 700 млн рублей

Posted 19 декабря, 07:30
Published 19 декабря, 07:30
Modified 19 декабря, 07:32
Updated 19 декабря, 07:32
В следующем году, который наступит меньше чем через месяц, правительство Белгородской области планирует приобрести 120 единиц различного медицинского оборудования. В это число войдут:
Всего на эти нужды из бюджета региона выделили 700 млн рублей.
«Убеждён, что данное оборудование востребовано. Есть жалобы, есть претензии, есть просьбы. Понимаем, что то оборудование, которое устарело, необходимо заменить», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Кроме этого, в регионе продолжают уделять внимание подготовке медицинских специалистов в соответствующих классах в школах, в колледжах и институтах.
«Это одно из важнейших направлений нашей работы. Уверен, что результат не заставит себя ждать», — добавил Гладков.
Напомним, что в 2023 году на закупку медоборудования в Белгородской области выделяли около 2 млрд рублей.