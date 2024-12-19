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Posted 19 декабря, 07:30

Published 19 декабря, 07:30

Modified 19 декабря, 07:32

Updated 19 декабря, 07:32

Гладков: в 2025 году в белгородские больницы закупят оборудование за 700 млн рублей

Гладков: в 2025 году в белгородские больницы закупят оборудование за 700 млн рублей

19 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
На эти средства удастся приобрести примерно 120 штук различного медицинского оборудования. Подробнее о закупаемых приборах рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В следующем году, который наступит меньше чем через месяц, правительство Белгородской области планирует приобрести 120 единиц различного медицинского оборудования. В это число войдут:

  • два аппарата для МРТ;
  • 12 маммографов;
  • 17 аппаратов УЗИ;
  • восемь рентгеновских систем и другое оборудование.

Всего на эти нужды из бюджета региона выделили 700 млн рублей.

«Убеждён, что данное оборудование востребовано. Есть жалобы, есть претензии, есть просьбы. Понимаем, что то оборудование, которое устарело, необходимо заменить», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме этого, в регионе продолжают уделять внимание подготовке медицинских специалистов в соответствующих классах в школах, в колледжах и институтах.

«Это одно из важнейших направлений нашей работы. Уверен, что результат не заставит себя ждать», — добавил Гладков.

Напомним, что в 2023 году на закупку медоборудования в Белгородской области выделяли около 2 млрд рублей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Здравоохранение#Медицинское оборудование#Белгород#Вячеслав Гладков#Медицинские классы#Хорошие новости
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