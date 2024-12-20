Гладков: детсад на месте трагедии на Маяковского в Белгороде начнут строить в 2025-м

Posted 20 декабря, 07:07
Published 20 декабря, 07:07
Modified 20 декабря, 07:09
Updated 20 декабря, 07:09
Строительство учреждения должно обойтись примерно в 14 млн рублей. Проектирование собирались завешить до 1 июля, чтобы начать строительство ещё в 2024 году, но оно так и не завершилось. Поэтому отложились и строительные работы.
То есть сейчас неизвестно, какими будут площадь и функционал дошкольного учреждения.
Будущий детский сад рассчитан на 150 мест. кроме игровых и спален, в нём будут бассейн, музыкальный зал, холл с зоной ожидания родителей и пищевой блок, спортивный зал, учебная зона и галерея.
Идея построить здесь детский сад родилась после трагедии 3 июля 2022 года. В результате атаки ВСУ погили люди, образовался стихийный мемориал.