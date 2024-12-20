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Posted 20 декабря, 07:07

Published 20 декабря, 07:07

Modified 20 декабря, 07:09

Updated 20 декабря, 07:09

Как может выглядеть детсад на Маяковского в Белгороде

Гладков: детсад на месте трагедии на Маяковского в Белгороде начнут строить в 2025-м

20 декабря 2024, 07:07
Фото: страница губернатора Белгородской области в соцсети. Как может выглядеть детсад на Маяковского в Белгороде
Сюжет
Строительство
Власти наконец-то сообщили, когда запланировано строительство детского сада на печально известной улице Маяковского. Его внесли в план на 2025 год. Какой он будет? Рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Строительство учреждения должно обойтись примерно в 14 млн рублей. Проектирование собирались завешить до 1 июля, чтобы начать строительство ещё в 2024 году, но оно так и не завершилось. Поэтому отложились и строительные работы.

То есть сейчас неизвестно, какими будут площадь и функционал дошкольного учреждения.

Будущий детский сад рассчитан на 150 мест. кроме игровых и спален, в нём будут бассейн, музыкальный зал, холл с зоной ожидания родителей и пищевой блок, спортивный зал, учебная зона и галерея.

Идея построить здесь детский сад родилась после трагедии 3 июля 2022 года. В результате атаки ВСУ погили люди, образовался стихийный мемориал.

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#Валерия Колесникова#Строительство#Детский сад#Трагедия#Белгород#ВСУ#Хорошие новости#Маяковского
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