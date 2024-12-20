Гладков наградил участников Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0»

Posted 20 декабря, 08:09
Published 20 декабря, 08:09
Modified 20 декабря, 08:11
Updated 20 декабря, 08:11
Всего в зимнем этапе игры приняли участие 43 сборные из 22 муниципалитетов Белгородской области. Они сдавали нормативы ГТО и строевую подготовку, а также проходили различные викторины. В финале участники играли в лазертаг.
Первое место по итогам игры получили курсанты Центра «Воин» из Белгорода, второе — участники военно-патриотического клуба «Барс», третье — команда из Центра «Воин» в Яковлевском округе.
«Вы — дорогие дети — растёте настоящими людьми, которые чётко понимают, что такое настоящее боевое братство, что такое взаимовыручка и надёжное плечо. Я уверен, что здесь проигравших точно нет, потому что совершенно очевидно, что все команды набрались опыта, сдружились и готовятся только к новым победам», - поздравил ребят Гладков.
Кроме этого, губернатор вместе с Орловым вручили ежегодную премию имени Героя Советского союза Николая Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи.
Премии в размере одного миллиона рублей получили:
Премии в размере полумиллиона рублей получили: