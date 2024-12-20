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Posted 20 декабря, 08:09

Published 20 декабря, 08:09

Modified 20 декабря, 08:11

Updated 20 декабря, 08:11

Вячеслав Гладков с победителями игры

Гладков наградил участников Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0»

20 декабря 2024, 08:09
Фото: областное правительство. Вячеслав Гладков с победителями игры
Сюжет
Хорошие новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Герой РФ, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов наградили победителей регионального зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница 2.0». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в зимнем этапе игры приняли участие 43 сборные из 22 муниципалитетов Белгородской области. Они сдавали нормативы ГТО и строевую подготовку, а также проходили различные викторины. В финале участники играли в лазертаг.

Первое место по итогам игры получили курсанты Центра «Воин» из Белгорода, второе — участники военно-патриотического клуба «Барс», третье — команда из Центра «Воин» в Яковлевском округе.

«Вы — дорогие дети — растёте настоящими людьми, которые чётко понимают, что такое настоящее боевое братство, что такое взаимовыручка и надёжное плечо. Я уверен, что здесь проигравших точно нет, потому что совершенно очевидно, что все команды набрались опыта, сдружились и готовятся только к новым победам», - поздравил ребят Гладков.

Кроме этого, губернатор вместе с Орловым вручили ежегодную премию имени Героя Советского союза Николая Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи.

Премии в размере одного миллиона рублей получили:

  • коллектив Белгородской региональной общественной организации «Морское собрание», руководитель Николай Якубовский;
  • коллектив военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» Губкинский городской округ, председатель Юрий Романов;
  • коллектив средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Княжны Ольги Романовой в Новом Осколе, директор Ирина Дудникова;
  • коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Прохоровского района, директор Инна Карпова.

Премии в размере полумиллиона рублей получили:

  • преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, подполковник внутренней службы в отставке, директор военно-исторических сборов «Армата» Алексеевского округа Юрий Золотухин;
  • воспитатель областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Белгороде Евгений Орлов;
  • преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Засосенской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н. Л. Яценко Красногвардейского района Олег Пушкарёв;
  • преподаватель по классу духовых инструментов детской школы искусств № 1 в Белгороде Евгений Шляхов.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Награды#Зарница#Военно-спортивная игра#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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