Гладков наградил участников Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0»

«Вы — дорогие дети — растёте настоящими людьми, которые чётко понимают, что такое настоящее боевое братство, что такое взаимовыручка и надёжное плечо. Я уверен, что здесь проигравших точно нет, потому что совершенно очевидно, что все команды набрались опыта, сдружились и готовятся только к новым победам», - поздравил ребят Гладков.