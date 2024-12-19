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Posted 19 декабря, 07:30

Published 19 декабря, 07:30

Modified 19 декабря, 07:32

Updated 19 декабря, 07:32

В Белгороде смогут очистить больше рек и прудов. Гладков — о приобретении земснарядов

В Белгороде смогут очистить больше рек и прудов. Гладков — о приобретении земснарядов

19 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
В Белгородской области продолжает быть востребованной программа по очистке рек и прудов, поэтому в регион заказали ещё три земснаряда. Их распределят по Белгороду и ещё двум муниципалитетам. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородская область приобрела три земснаряда для очистки русел рек и прудов. Оборудование вскоре поступит в регион: единицы техники распределят по Белгороду и Старооскольскому и Новооскольскому горокругах.

Программа по очистке рек стартовала ещё в 2021 году и с тех пор показала положительный результат.

«Очень востребована программа по очистке водоёмов, которая началась в 2021 году. Много заявок, поэтому решили увеличить наши возможности. Убеждён в том, что наши реки, наши пруды станут чище, и наши жители, как больших городов, так и небольших хуторов, сельских населённых пунктов, будут довольны», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в этом году специалисты успели привести в порядок уже 45 водоёмов.

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