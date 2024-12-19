В Белгороде смогут очистить больше рек и прудов. Гладков — о приобретении земснарядов

Posted 19 декабря, 07:30
Published 19 декабря, 07:30
Modified 19 декабря, 07:32
Updated 19 декабря, 07:32
Белгородская область приобрела три земснаряда для очистки русел рек и прудов. Оборудование вскоре поступит в регион: единицы техники распределят по Белгороду и Старооскольскому и Новооскольскому горокругах.
Программа по очистке рек стартовала ещё в 2021 году и с тех пор показала положительный результат.
«Очень востребована программа по очистке водоёмов, которая началась в 2021 году. Много заявок, поэтому решили увеличить наши возможности. Убеждён в том, что наши реки, наши пруды станут чище, и наши жители, как больших городов, так и небольших хуторов, сельских населённых пунктов, будут довольны», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.
Всего в этом году специалисты успели привести в порядок уже 45 водоёмов.