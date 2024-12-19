В Белгороде смогут очистить больше рек и прудов. Гладков — о приобретении земснарядов

Сюжет Хорошие новости

В Белгородской области продолжает быть востребованной программа по очистке рек и прудов, поэтому в регион заказали ещё три земснаряда. Их распределят по Белгороду и ещё двум муниципалитетам. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.