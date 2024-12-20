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Posted 20 декабря, 10:08

Published 20 декабря, 10:08

Modified 20 декабря, 10:10

Updated 20 декабря, 10:10

Белоблдума направит в Москву вопрос о статусе УБД для воюющих в приграничье

Белоблдума направит в Москву вопрос о статусе УБД для воюющих в приграничье

20 декабря 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Госдума
Вопрос рассмотрели депутаты облдумы на очередном заседании. Речь идёт о расширении категории лиц, признаваемые ветеранами боевых действий.

Представители заксобрания обсудили проект изменений в федеральный закон «О ветеранах», который предусматривает расширение категории лиц, признаваемые ветеранами боевых действий.

Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, события в приграничных территориях Белгородской, Курской и Брянской областей показали, что противнику на границе России противостоят и выполняют боевые задачи наряду с военнослужащими органы федеральной службы безопасности, а также военнослужащие Вооружённых сил и войск Нацгвардии. Однако права на получение статуса ветерана боевых действий в настоящее время военнослужащие Минобороны и Росгвардии не имеют.

Чтобы обеспечить равенство прав всех категорий военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в отражении атак на границе России, законопроектом предлагается относить к ветеранам боевых действий наряду с военнослужащими органы ФСБ и военнослужащих ВС РФ и Росгвардии, которые выполняли задачи на приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО.
Юрий Клепиков

Действие закона депутаты предложили распространить на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

Присвоение статуса ветерана боевых действий позволит указанным лицам получать соответствующие меры социальной поддержки и повысит их социальную защищённость. Полагаю, что предложенные изменения отвечают критериям обоснованности и справедливости.
Юрий Клепиков

Депутаты поддержали решение о направлении проекта федерального закона для получения заключения в правительство РФ. Затем проект внесут в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Госдумы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Госдума#Нацгвардия#ФСБ#Федеральный закон#Белгород#Социальная поддержка#Вооружённые силы#СВО#Ветераны боевых действий
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