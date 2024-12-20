Белоблдума направит в Москву вопрос о статусе УБД для воюющих в приграничье

Posted 20 декабря, 10:08
Published 20 декабря, 10:08
Modified 20 декабря, 10:10
Updated 20 декабря, 10:10
Представители заксобрания обсудили проект изменений в федеральный закон «О ветеранах», который предусматривает расширение категории лиц, признаваемые ветеранами боевых действий.
Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, события в приграничных территориях Белгородской, Курской и Брянской областей показали, что противнику на границе России противостоят и выполняют боевые задачи наряду с военнослужащими органы федеральной службы безопасности, а также военнослужащие Вооружённых сил и войск Нацгвардии. Однако права на получение статуса ветерана боевых действий в настоящее время военнослужащие Минобороны и Росгвардии не имеют.
Чтобы обеспечить равенство прав всех категорий военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в отражении атак на границе России, законопроектом предлагается относить к ветеранам боевых действий наряду с военнослужащими органы ФСБ и военнослужащих ВС РФ и Росгвардии, которые выполняли задачи на приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО.
Юрий Клепиков
Действие закона депутаты предложили распространить на правоотношения с 24 февраля 2022 года.
Присвоение статуса ветерана боевых действий позволит указанным лицам получать соответствующие меры социальной поддержки и повысит их социальную защищённость. Полагаю, что предложенные изменения отвечают критериям обоснованности и справедливости.
Юрий Клепиков
Депутаты поддержали решение о направлении проекта федерального закона для получения заключения в правительство РФ. Затем проект внесут в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Госдумы.