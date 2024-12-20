Белоблдума направит в Москву вопрос о статусе УБД для воюющих в приграничье

Как отметил председатель облдумы Юрий Клепиков, события в приграничных территориях Белгородской, Курской и Брянской областей показали, что противнику на границе России противостоят и выполняют боевые задачи наряду с военнослужащими органы федеральной службы безопасности, а также военнослужащие Вооружённых сил и войск Нацгвардии. Однако права на получение статуса ветерана боевых действий в настоящее время военнослужащие Минобороны и Росгвардии не имеют.