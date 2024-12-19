Владимир Путин заявил, что СВО нужно было начинать раньше

Posted 19 декабря, 15:01
Published 19 декабря, 15:01
Modified 19 декабря, 15:03
Updated 19 декабря, 15:03
Во время прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» президенту задали вопрос о том, что если бы была возможность вернуться в февраль 2022 года, то передумал бы ли он с решением о начале СВО?
«Решение, которое было принято в начале двадцать второго года, — его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе: зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям раньше, в том числе к СВО. Ведь крымские события были спонтанны. И события двадцать второго года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним», — заявил Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что в тот момент уже невозможно было «стоять на месте, терпеть и ждать», когда напряжение и ситуация для России станет ещё хуже. Всё дело в том, сказал Путин, что киевские власти объявили о том, что не будут исполнять Минские соглашения.
«Заявили свои претензии на какое-то оружие массового уничтожения. Мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений. Восемь лет продолжается там война и бойня, уничтожение людей на Донбассе. И более того, <…> началось военное освоение этих территорий с параллельным уничтожением всего, что связано с Россией», — пояснил президент.
Также он заявил, что Россия уже давно готова к переговорам и компромиссам, однако Украина таких заявлений не делает. Путин ждёт шаги к этому от Киева.