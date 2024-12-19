Владимир Путин заявил, что СВО нужно было начинать раньше

Глава государства пояснил, что в тот момент уже невозможно было «стоять на месте, терпеть и ждать», когда напряжение и ситуация для России станет ещё хуже. Всё дело в том, сказал Путин, что киевские власти объявили о том, что не будут исполнять Минские соглашения.