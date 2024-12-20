bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:04

Published 20 декабря, 08:04

Modified 20 декабря, 08:06

Updated 20 декабря, 08:06

Вячеслав Гладков вручает сертификаты участникам «Времени своих героев»

Гладков вручил бизнес-сертификаты 19 ветеранам СВО

20 декабря 2024, 08:04
Фото: Правительство Белгородской области. Вячеслав Гладков вручает сертификаты участникам «Времени своих героев»
Сюжет
СВО
Завершился первый этап регионального проекта «Время своих героев». После прохождения курса основ предпринимательства, 19 ветеранов СВО получили от губернатора сертификаты на развитие бизнеса. Как им помогут дальше?

В течение первого этапа участники проекта смогли на основе полученных знаний разработать собственные бизнес-проекты. Реализовать идеи в наступающем году им поможет специально приставленный наставник.

Одним из тех, кто получил сертификат, стал житель села Лозная Ровеньского района. Александр Шугайлов отправился добровольцем на спецоперацию летом 2022 года, где из-за тяжёлого ранения потерял руку.

После возвращения из зоны боевых действий Александр занялся волонтёрством. Сейчас заготавливает дерево и окопные свечи для блиндажей. Вместе с женой они растят пятеро детей.

Александр получил 1,1 млн рублей. На эти деньги он сможет открыть свою столярную мастерсткую. Опыт в этой сфере у мужчины есть: в мирное время он работал на пилораме и сам построил дом.

«Соседи ближе родственников»: Белгородская и Курская области обменяются опытом
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: российские власти выделили ещё более 200 млн на соцконтракты для белгородцевВ Белгородской области протестируют секретное оборудование для защиты от атак ВСУВ белгородском приграничье подготовятся к атакам ВСУ на энергетические объекты
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Бизнес#Ветераны#Вячеслав Гладков#СВО#Проект Время своих героев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика