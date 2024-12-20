Гладков вручил бизнес-сертификаты 19 ветеранам СВО

Posted 20 декабря, 08:04
Published 20 декабря, 08:04
Modified 20 декабря, 08:06
Updated 20 декабря, 08:06
В течение первого этапа участники проекта смогли на основе полученных знаний разработать собственные бизнес-проекты. Реализовать идеи в наступающем году им поможет специально приставленный наставник.
Одним из тех, кто получил сертификат, стал житель села Лозная Ровеньского района. Александр Шугайлов отправился добровольцем на спецоперацию летом 2022 года, где из-за тяжёлого ранения потерял руку.
После возвращения из зоны боевых действий Александр занялся волонтёрством. Сейчас заготавливает дерево и окопные свечи для блиндажей. Вместе с женой они растят пятеро детей.
Александр получил 1,1 млн рублей. На эти деньги он сможет открыть свою столярную мастерсткую. Опыт в этой сфере у мужчины есть: в мирное время он работал на пилораме и сам построил дом.