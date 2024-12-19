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Posted 19 декабря, 12:05

Published 19 декабря, 12:05

Modified 19 декабря, 12:05

Updated 19 декабря, 12:05

Новогодний стол обойдётся белгородцам дешевле, чем многим другим россиянам

Уложимся и в 5 тысяч? Сколько потратят белгородцы на новогодний стол

19 декабря 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney. Новогодний стол обойдётся белгородцам дешевле, чем многим другим россиянам

Эксперты оценили стоимость новогоднего застолья для белгородцев

Сюжет
Новый год
На продукты для новогоднего застолья россияне потратят около 5 тысяч рублей, подсчитали специалисты Bankiros.ru. Жителям Белгородской области придётся заплатить даже меньше. Что именно вошло в праздничную продуктовую корзину?

Аналитики ориентировались на самые популярные новогодние блюда, такие как оливье, селёдка под шубой и картофель с курицей в качестве горячего. Также в меню добавлены часто выбираемые напитки и закуски.

Предполагается, что стол рассчитан на пятерых человек — так, чтобы еды осталось ещё на 1 и 2 января. Со списком необходимых продуктов и цен по состоянию на ноябрь 2024 года можно ознакомиться в карточках ниже.

Всего на праздничный стол россиянам придётся потратить около 5 тысяч рублей. Стоимость продуктового набора за последний месяц выросла с 4854 до 5011 рублей.

Белгородцы же отдадут за продукты 4353 рубля. В Центральном федеральном округе новогоднее застолье обойдётся дешевле только жителям Липецкой области — в 4234 рубля.

Самый дешёвый набор продуктов в РФ оказался в Мордовии (3865 рублей), а самый дорогой — на Чукотке (8832 рубля).

Напомним, что у ранее озвучивались гораздо большие суммы трат. У РИА «Новости» средний чек по стране на стол к Новому году вышел в чуть более 9 тысяч рублей. У белгородцев — до 8 тысяч рублей.

Расчеты на основе цен Росстата за ноябрьРасчеты на основе цен Росстата за ноябрь
Расчеты на основе цен Росстата за ноябрьРасчеты на основе цен Росстата за ноябрь
Расчеты на основе цен Росстата за ноябрьРасчеты на основе цен Росстата за ноябрь
Расчеты на основе цен Росстата за ноябрьРасчеты на основе цен Росстата за ноябрь
Расчеты на основе цен Росстата за ноябрь. Фото: Bankiros.ru
Должны уложиться до 8 тысяч? Во сколько обойдётся белгородцам новогоднее застолье
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