Уложимся и в 5 тысяч? Сколько потратят белгородцы на новогодний стол

Posted 19 декабря, 12:05
Published 19 декабря, 12:05
Modified 19 декабря, 12:05
Updated 19 декабря, 12:05
Аналитики ориентировались на самые популярные новогодние блюда, такие как оливье, селёдка под шубой и картофель с курицей в качестве горячего. Также в меню добавлены часто выбираемые напитки и закуски.
Предполагается, что стол рассчитан на пятерых человек — так, чтобы еды осталось ещё на 1 и 2 января. Со списком необходимых продуктов и цен по состоянию на ноябрь 2024 года можно ознакомиться в карточках ниже.
Всего на праздничный стол россиянам придётся потратить около 5 тысяч рублей. Стоимость продуктового набора за последний месяц выросла с 4854 до 5011 рублей.
Белгородцы же отдадут за продукты 4353 рубля. В Центральном федеральном округе новогоднее застолье обойдётся дешевле только жителям Липецкой области — в 4234 рубля.
Самый дешёвый набор продуктов в РФ оказался в Мордовии (3865 рублей), а самый дорогой — на Чукотке (8832 рубля).
Напомним, что у ранее озвучивались гораздо большие суммы трат. У РИА «Новости» средний чек по стране на стол к Новому году вышел в чуть более 9 тысяч рублей. У белгородцев — до 8 тысяч рублей.