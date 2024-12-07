Должны уложиться до 8 тысяч? Во сколько обойдётся белгородцам новогоднее застолье

Posted 7 декабря, 08:58
Published 7 декабря, 08:58
Modified 7 декабря, 09:00
Updated 7 декабря, 09:00
Белгородцы могут уложиться в сумму до 8 тысяч рублей, чтобы купить продукты к новогоднему столу, подсчитали аналитики, изучив данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.
Речь идёт о продуктах на такое меню для четырёх человек:
Это не самые большие, но и не самые маленькие расходы, если сравнивать с другими регионами. Так, меньше всего в России потратят на новогодний стол жители Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи рублей), Татарстана (7,2 тысячи). Всего же в сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдётся в 18 регионах — Белгородская область, судя по карте, тоже вошла в их число.
Ещё дешевле новогоднее застолье будет в Чечне и Ингушетии — до 7 тысяч рублей. Однако в этом случае в расчёт не брали траты на алкоголь и сырокопчёную колбасу.
Самый дорогой новогодний стол будет на Чукотке — траты могут составить около 16 тысяч рублей. Также в топ-3 по расходам вошли Камчатка 13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей).
В среднем по России набор продуктов для новогоднего стола обойдётся в 9,1 тыс. рублей, в Москве — в 10,5 тысячи рублей.
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