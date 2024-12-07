Должны уложиться до 8 тысяч? Во сколько обойдётся белгородцам новогоднее застолье

Это не самые большие, но и не самые маленькие расходы, если сравнивать с другими регионами. Так, меньше всего в России потратят на новогодний стол жители Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи рублей), Татарстана (7,2 тысячи). Всего же в сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдётся в 18 регионах — Белгородская область, судя по карте, тоже вошла в их число.