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Posted 7 декабря, 08:58

Published 7 декабря, 08:58

Modified 7 декабря, 09:00

Updated 7 декабря, 09:00

Белгородцы смогут уложиться в сумму до 8 тысяч рублей на покупку продуктов к Новому году

Должны уложиться до 8 тысяч? Во сколько обойдётся белгородцам новогоднее застолье

7 декабря 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы смогут уложиться в сумму до 8 тысяч рублей на покупку продуктов к Новому году

Белгородская область попала в число регионов с недорогим новогодним столом

Сюжет
Новый год
Средняя сумма набора продуктов для новогоднего стола в России составляет чуть более 9 тысяч рублей, подсчитали аналитики РИА «Новости». Судя по карте, Белгородская область попала в число регионов, где устроить обильный ужин в честь праздника можно немного дешевле.

Белгородцы могут уложиться в сумму до 8 тысяч рублей, чтобы купить продукты к новогоднему столу, подсчитали аналитики, изучив данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.

Речь идёт о продуктах на такое меню для четырёх человек:

  • овощная нарезка (помидоры, огурцы, зелень),
  • закуски (соленья, сыр, колбаса, копчёности),
  • бутерброды с икрой и шпротами,
  • продукты для салатов оливье и селёдка под шубой,
  • продукты для горячего блюда (курица с картофелем),
  • фрукты (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, лимоны),
  • торт,
  • напитки (бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай).

Это не самые большие, но и не самые маленькие расходы, если сравнивать с другими регионами. Так, меньше всего в России потратят на новогодний стол жители Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи рублей), Татарстана (7,2 тысячи). Всего же в сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдётся в 18 регионах — Белгородская область, судя по карте, тоже вошла в их число.

Ещё дешевле новогоднее застолье будет в Чечне и Ингушетии — до 7 тысяч рублей. Однако в этом случае в расчёт не брали траты на алкоголь и сырокопчёную колбасу.

Самый дорогой новогодний стол будет на Чукотке — траты могут составить около 16 тысяч рублей. Также в топ-3 по расходам вошли Камчатка 13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей).

В среднем по России набор продуктов для новогоднего стола обойдётся в 9,1 тыс. рублей, в Москве — в 10,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что ингредиенты для салата оливье заметно подорожали. Сколько стоят ещё два главных продукта праздника — красная икра и мандарины — узнали журналисты Бел.Ру.

Расходы в регионах РФ на покупку продуктов к новогоднему столуРасходы в регионах РФ на покупку продуктов к новогоднему столу
Расходы в регионах РФ на покупку продуктов к новогоднему столу. Фото: РИА «Новости»
Сколько денег россияне потратят на новогодний ужин? Средний чек превышает 10 тысяч
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