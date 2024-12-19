Путин: ребята на СВО каждый день отвоёвывают квадратные километры территорий

Posted 19 декабря, 10:15
Published 19 декабря, 10:15
Modified 19 декабря, 10:22
Updated 19 декабря, 10:22
Российские военнослужащие продолжают на Украине проходить всё глубже, забирая при этом квадратные километры территорий.
«Движение идёт по всей линии фронта. Каждый день. И, как я уже говорил, речь идёт не о продвижении на 100 или 200-300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть: каждый день», — сообщил президент Владимир Путин.
Глава страны объяснил, что зачастую военные действия происходят по привычному сценарию: противник продвигается вперёд, где ему наносят крупный ущерб, поэтому он начинает отступать, уступая свои территории другой стороне конфликта.
«Именно так у нас и происходит. Боевые действия — сложные вещи, поэтому загадывать наперёд трудно и ни к чему. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции. Что касается ребят, то они действуют <…> героически. Возможности вооружённых сил возрастают», — добавил президент.
Путин также отметил, что в настоящее время в Курской области с ВСУ воюют различные дивизии ВС РФ.
«Все воюют просто в прямом смысле слова героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заключил президент.