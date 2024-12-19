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Posted 19 декабря, 10:15

Published 19 декабря, 10:15

Modified 19 декабря, 10:22

Updated 19 декабря, 10:22

Путин рассказал о ходе СВО на Украине

Путин: ребята на СВО каждый день отвоёвывают квадратные километры территорий

19 декабря 2024, 10:15
Фото: 1MI.

Путин рассказал о ходе СВО на Украине

Сюжет
СВО
Президент России Владимир Путин в ходе большой прямой линии рассказал об успехах ВС РФ в зоне специальной военной операции. Он также назвал всех бойцов героями и пожелал им скорого возвращения домой.

Российские военнослужащие продолжают на Украине проходить всё глубже, забирая при этом квадратные километры территорий.

«Движение идёт по всей линии фронта. Каждый день. И, как я уже говорил, речь идёт не о продвижении на 100 или 200-300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть: каждый день», — сообщил президент Владимир Путин.

Глава страны объяснил, что зачастую военные действия происходят по привычному сценарию: противник продвигается вперёд, где ему наносят крупный ущерб, поэтому он начинает отступать, уступая свои территории другой стороне конфликта.

«Именно так у нас и происходит. Боевые действия — сложные вещи, поэтому загадывать наперёд трудно и ни к чему. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции. Что касается ребят, то они действуют <…> героически. Возможности вооружённых сил возрастают», — добавил президент.

Путин также отметил, что в настоящее время в Курской области с ВСУ воюют различные дивизии ВС РФ.

«Все воюют просто в прямом смысле слова героически. И вот в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем, и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заключил президент.
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