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Posted 19 декабря, 09:49

Published 19 декабря, 09:49

Modified 19 декабря, 09:51

Updated 19 декабря, 09:51

Экономика

Путин: «Когда застой — нам скучно, хочется движухи. Но всё идёт от экономики»

19 декабря 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney. Экономика
Сюжет
СВО
Прямая трансляция «Итоги года с Владимиром Путиным» началась в 12:00 в Гостином Дворе. Президент РФ обсудил экономическую ситуацию. Он подчеркнул её устойчивость и развитие. Также он назвал возможным рост ВВП до 3,9-4%.

19 декабря в 12:00 в Гостином Дворе началась прямая трансляция «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент РФ предложил начать с вопросов по экономике.

«Как только начинается „движуха“, всё свистит у виска и секунды, и пули, к сожалению, сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас. Но не ужас, ужас. Всё измеряется экономикой. Всё на экономике — это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность», — отметил глава государства.

Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в РФ устойчива и развивается, несмотря «ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас». Что касается ВВП, то президент поделился предположением, что рост в этом году может достигнуть 3,9-4%.

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