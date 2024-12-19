Путин: «Когда застой — нам скучно, хочется движухи. Но всё идёт от экономики»

Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в РФ устойчива и развивается, несмотря «ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас». Что касается ВВП, то президент поделился предположением, что рост в этом году может достигнуть 3,9-4%.