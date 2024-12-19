Путин: «Когда застой — нам скучно, хочется движухи. Но всё идёт от экономики»

Posted 19 декабря, 09:49
Published 19 декабря, 09:49
Modified 19 декабря, 09:51
Updated 19 декабря, 09:51
19 декабря в 12:00 в Гостином Дворе началась прямая трансляция «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент РФ предложил начать с вопросов по экономике.
«Как только начинается „движуха“, всё свистит у виска и секунды, и пули, к сожалению, сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас. Но не ужас, ужас. Всё измеряется экономикой. Всё на экономике — это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность», — отметил глава государства.
Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в РФ устойчива и развивается, несмотря «ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас». Что касается ВВП, то президент поделился предположением, что рост в этом году может достигнуть 3,9-4%.