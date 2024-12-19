Путин ответил Владу Бумаге о замедлении YouTube

Также президент вновь акцентировал внимание на том, что зарубежные сервисы, такие как YouTube и Google, должны соблюдать российские законы, а не использовать свои платформы для достижения политических целей западных правительств. Если в этом плане что-то поменяется, то «никаких проблем у них (YouTube и Google) не будет».