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Posted 19 декабря, 12:28

Published 19 декабря, 12:28

Modified 19 декабря, 12:30

Updated 19 декабря, 12:30

Путин ответил Владу Бумаге о замедлении YouTube

Путин ответил Владу Бумаге о замедлении YouTube

19 декабря 2024, 12:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Законы
Владимир Путин в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос блогера Влада Бумаги, также известного как Влад А4, прокомментировал проблему блокировки и замедления работы YouTube в России и рассказал, какие ценности нужно транслировать российской аудитории.

Путин рассказал, что проблемы с замедлением работы YouTube находятся на стороне самой платформы, чем российской власти. Причиной этого, по его словам, стало решение Google, которая из-за западных санкций сократила финансирование своих сервисов в России и перестала поставлять необходимое оборудование.

«Google создал свои „дочки“ в России и обслуживал их, а теперь из-за введенных ограничений создает себе определенные проблемы», — отметил он.

Также президент вновь акцентировал внимание на том, что зарубежные сервисы, такие как YouTube и Google, должны соблюдать российские законы, а не использовать свои платформы для достижения политических целей западных правительств. Если в этом плане что-то поменяется, то «никаких проблем у них (YouTube и Google) не будет».

Владимир Путин отметил успех Влада Бумаги, который набрал 80 миллионов подписчиков, заявив, что такой результат свидетельствует о высоком качестве контента, который он создает.

Что касается ценностей, которые должны транслироваться аудитории, Путин заявил, что ответственность за воспитание молодежи лежит прежде всего на родителях и их заботе о будущем ребенка, а не на государстве.

«Ответственность перед своим ребёнком и его будущим, страной, где он будет жить, сориентирует лучше, чем я», — подчеркнул глава государства.
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