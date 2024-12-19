Путин ответил Владу Бумаге о замедлении YouTube

Posted 19 декабря, 12:28
Published 19 декабря, 12:28
Modified 19 декабря, 12:30
Updated 19 декабря, 12:30
Путин рассказал, что проблемы с замедлением работы YouTube находятся на стороне самой платформы, чем российской власти. Причиной этого, по его словам, стало решение Google, которая из-за западных санкций сократила финансирование своих сервисов в России и перестала поставлять необходимое оборудование.
«Google создал свои „дочки“ в России и обслуживал их, а теперь из-за введенных ограничений создает себе определенные проблемы», — отметил он.
Также президент вновь акцентировал внимание на том, что зарубежные сервисы, такие как YouTube и Google, должны соблюдать российские законы, а не использовать свои платформы для достижения политических целей западных правительств. Если в этом плане что-то поменяется, то «никаких проблем у них (YouTube и Google) не будет».
Владимир Путин отметил успех Влада Бумаги, который набрал 80 миллионов подписчиков, заявив, что такой результат свидетельствует о высоком качестве контента, который он создает.
Что касается ценностей, которые должны транслироваться аудитории, Путин заявил, что ответственность за воспитание молодежи лежит прежде всего на родителях и их заботе о будущем ребенка, а не на государстве.
«Ответственность перед своим ребёнком и его будущим, страной, где он будет жить, сориентирует лучше, чем я», — подчеркнул глава государства.