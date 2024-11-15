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Posted 15 ноября, 07:35

Published 15 ноября, 07:35

Modified 15 ноября, 07:37

Updated 15 ноября, 07:37

YouTube вновь нормально работает?

YouTube ожил или нет? Откуда появилась новость об отмене замедления видеохостинга

15 ноября 2024, 07:35
Фото: 1MI. YouTube вновь нормально работает?

В Сети сообщили о якобы возобновлении нормальной работы YouTube

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с доступом к YouTube после встречи с гендиректором «Мосфильма». Тогда же появились первые слухи о доступе к видеохостингу. Однако улучшения заметили не все.

Некоторые Telegram-каналы вечером 14 ноября сообщили, что YouTube снова стал доступен для россиян у всех операторов. Такую информацию показывал и сервис мониторинга блокировок GlobalCheck.

Однако на деле у многих пользователей до сих пор наблюдаются проблемы в работе видеохостинга — он всё ещё замедлён.

Замедлять платформу начали ещё 1 августа — провайдеры начали блокировать доступ к YouTube по указанию Роскомнадзора.

Ранее в Сети появилась информация, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Такое заявление он сделал после встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, который отметил, что замедление платформы на сегодняшний день нецелесообразно. Глава государства же ответил, что на YouTube можно найти «всякие пакости».

История YouTube продолжается: пока его «замедляют», число пользователей растёт?
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#Александра Склярова#Общество#Россия#Замедление#Youtube
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