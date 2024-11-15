YouTube ожил или нет? Откуда появилась новость об отмене замедления видеохостинга

Ранее в Сети появилась информация, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Такое заявление он сделал после встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, который отметил, что замедление платформы на сегодняшний день нецелесообразно. Глава государства же ответил, что на YouTube можно найти «всякие пакости».