YouTube ожил или нет? Откуда появилась новость об отмене замедления видеохостинга

Posted 15 ноября, 07:35
Published 15 ноября, 07:35
Modified 15 ноября, 07:37
Updated 15 ноября, 07:37
Некоторые Telegram-каналы вечером 14 ноября сообщили, что YouTube снова стал доступен для россиян у всех операторов. Такую информацию показывал и сервис мониторинга блокировок GlobalCheck.
Однако на деле у многих пользователей до сих пор наблюдаются проблемы в работе видеохостинга — он всё ещё замедлён.
Замедлять платформу начали ещё 1 августа — провайдеры начали блокировать доступ к YouTube по указанию Роскомнадзора.
Ранее в Сети появилась информация, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Такое заявление он сделал после встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым, который отметил, что замедление платформы на сегодняшний день нецелесообразно. Глава государства же ответил, что на YouTube можно найти «всякие пакости».