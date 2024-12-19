Ракетная опасность и сирена прервали белгородцам просмотр эфира с Владимиром Путиным

На трансляции глава государства рассказал, что ВСУ обязательно выбьют с территории Курской области, однако когда именно, сказать он не может. Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о компромиссе с Киевом, Путин заявил, что Россия всегда готова к компромиссам и переговорам, поэтому ждёт того же шага от Украины. Также президент напомнил, что Киев уже раз отказался от обсуждённых договорённостей в последний момент.