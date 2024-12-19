Ракетная опасность и сирена прервали белгородцам просмотр эфира с Владимиром Путиным

Posted 19 декабря, 11:46
Published 19 декабря, 11:46
Modified 19 декабря, 11:49
Updated 19 декабря, 11:49
Сегодня, 19 декабря, в 12:00 начался прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным». В нём приняли участие не только журналисты, но и желающие граждане. Президент РФ всё ещё отвечает на вопросы обеих сторон. Также на пресс-конференцию прибыли и иностранные журналисты.
Однако в самый разгар трансляции и диалогов на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, завыла сирена. Все ли белгородцы спрятались в укрытие или остались смотреть «Итоги года», вопрос тоже интересный. А, может, кто-то взял Владимира Владимировича Путина на голубом экране с собой в укрытие.
До этого момента белгородцы уже слышали звуки взрывов и видели следы в небе, но без объявлений ракетной опасности.
На трансляции глава государства рассказал, что ВСУ обязательно выбьют с территории Курской области, однако когда именно, сказать он не может. Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о компромиссе с Киевом, Путин заявил, что Россия всегда готова к компромиссам и переговорам, поэтому ждёт того же шага от Украины. Также президент напомнил, что Киев уже раз отказался от обсуждённых договорённостей в последний момент.