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Posted 19 декабря, 11:46

Published 19 декабря, 11:46

Modified 19 декабря, 11:49

Updated 19 декабря, 11:49

Итоги года

Ракетная опасность и сирена прервали белгородцам просмотр эфира с Владимиром Путиным

19 декабря 2024, 11:46
Фото: Прямой эфир «Первого канала». Итоги года
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Новости Белгорода
Сегодня проходит прямой эфир с участием Владимира Путина в обсуждении итогов года для России. Россияне, российские и иностранные журналисты задают интересующие их вопросы президенту. Однако не во всех регионах посмотреть его удаётся спокойно.

Сегодня, 19 декабря, в 12:00 начался прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным». В нём приняли участие не только журналисты, но и желающие граждане. Президент РФ всё ещё отвечает на вопросы обеих сторон. Также на пресс-конференцию прибыли и иностранные журналисты.

Однако в самый разгар трансляции и диалогов на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, завыла сирена. Все ли белгородцы спрятались в укрытие или остались смотреть «Итоги года», вопрос тоже интересный. А, может, кто-то взял Владимира Владимировича Путина на голубом экране с собой в укрытие.

До этого момента белгородцы уже слышали звуки взрывов и видели следы в небе, но без объявлений ракетной опасности.

На трансляции глава государства рассказал, что ВСУ обязательно выбьют с территории Курской области, однако когда именно, сказать он не может. Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о компромиссе с Киевом, Путин заявил, что Россия всегда готова к компромиссам и переговорам, поэтому ждёт того же шага от Украины. Также президент напомнил, что Киев уже раз отказался от обсуждённых договорённостей в последний момент.

Путин: Россия готова к переговорам и компромиссам, но ждёт того же от Украины
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