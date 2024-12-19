Путин предложил создать в МВД новое подразделение для работы с мигрантами

Posted 19 декабря, 12:10
Published 19 декабря, 12:10
Modified 19 декабря, 12:12
Updated 19 декабря, 12:12
Вопрос миграции, по словам президента, «очень чувствительный и острый» не только для России, но и для Европы. Основными причинами является безработица и низкая производительность труда. Несовершенства системы, говорит Владимир Путин, привлекают трудовых мигрантов, готовых выполнять ту же работу, но за меньшую плату.
«Нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук. И таким образом сосредотачивать конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности, поэтому и не нужно будет привлекать соответствующее количество мигрантов для неквалифицированного труда», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что необходимо также организовывать в странах Центральной Азии институты, которые будут «готовить» людей к переезду: обучать русскому языку, знакомить приезжих с культурой страны и её законами.
И в целом ужесточить требования к тем, кто желает находиться на территории Российской Федерации. Это прерогатива правоохранительных органов. Путин предложил создать в рамках МВД отдельное подразделение по вопросам миграции или целое ведомство, где могли бы комплексно подходить к решению проблемы.
«Очень много дискуссий было по поводу того, делать ли нам отдельное ведомство. У нас оно когда-то было. Либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр», — ответил глава государства.
Но основной объём регулирования должен оставаться на региональном уровне. Путин напомнил также о недавно принятом законе в отношении детей мигрантов, которым теперь запретили поступать в российские школы без знания русского языка.
При этом власти готовы работать с людьми, которые когда-то уехали из России, хотят вернуться на родину и являются носителями традиционных ценностей.