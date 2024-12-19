Путин предложил создать в МВД новое подразделение для работы с мигрантами

Вопрос миграции, по словам президента, «очень чувствительный и острый» не только для России, но и для Европы. Основными причинами является безработица и низкая производительность труда. Несовершенства системы, говорит Владимир Путин, привлекают трудовых мигрантов, готовых выполнять ту же работу, но за меньшую плату.