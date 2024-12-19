Путина удивил вопрос о низких зарплатах военных, воюющих в Курской области

Владимир Путин удивился сложившийся ситуации и заявил, что такая ситуация недопустима. Президент предположил, что, возможно, есть категория военнослужащих, которая не была на линии боевого соприкосновения и сразу попала в Курскую область, из-за чего им не предоставили статус участника военной операции. Он также заверил, что ситуация теперь находится под его личным контролем и все выплаты будут доначислены.