Путина удивил вопрос о низких зарплатах военных, воюющих в Курской области

Posted 19 декабря, 10:40
Published 19 декабря, 10:40
Modified 19 декабря, 10:45
Updated 19 декабря, 10:45
В ходе пресс-конференции журналисты озвучили несколько обращений от семей военных, участвующих в боевых действиях. Одно из писем гласило, что военнослужащие штурмовых подразделений, находящиеся в Курской области, получают всего 40 тысяч рублей в месяц, тогда как суточные боевые выплаты задерживаются на три-четыре месяца. Другой случай рассказывал о военнослужащих, чьи денежные довольствия составляют 25 тысяч рублей вместо заявленных 210 тысяч.
Владимир Путин удивился сложившийся ситуации и заявил, что такая ситуация недопустима. Президент предположил, что, возможно, есть категория военнослужащих, которая не была на линии боевого соприкосновения и сразу попала в Курскую область, из-за чего им не предоставили статус участника военной операции. Он также заверил, что ситуация теперь находится под его личным контролем и все выплаты будут доначислены.
«Я прошу прощения, но это всё будет исправлено. Пересчитаем выплаты задним числом и вернем то, что причитается каждому, кто исполняют свой долг перед Родиной. Военное ведомство упустило эту проблему, но теперь ей будет уделено самое пристальное внимание,» — подчеркнул президент.