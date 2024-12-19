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Posted 19 декабря, 10:40

Published 19 декабря, 10:40

Modified 19 декабря, 10:45

Updated 19 декабря, 10:45

Путина удивил вопрос о низких зарплатах военных, воюющих в Курской области

Путина удивил вопрос о низких зарплатах военных, воюющих в Курской области

19 декабря 2024, 10:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Военные
На ежегодной итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы о выплатах военным, находящимся в зоне контртеррористической операции в Курской области. Тема вызвала общественный резонанс после многочисленных обращений от семей военнослужащих.

В ходе пресс-конференции журналисты озвучили несколько обращений от семей военных, участвующих в боевых действиях. Одно из писем гласило, что военнослужащие штурмовых подразделений, находящиеся в Курской области, получают всего 40 тысяч рублей в месяц, тогда как суточные боевые выплаты задерживаются на три-четыре месяца. Другой случай рассказывал о военнослужащих, чьи денежные довольствия составляют 25 тысяч рублей вместо заявленных 210 тысяч.

Владимир Путин удивился сложившийся ситуации и заявил, что такая ситуация недопустима. Президент предположил, что, возможно, есть категория военнослужащих, которая не была на линии боевого соприкосновения и сразу попала в Курскую область, из-за чего им не предоставили статус участника военной операции. Он также заверил, что ситуация теперь находится под его личным контролем и все выплаты будут доначислены.

«Я прошу прощения, но это всё будет исправлено. Пересчитаем выплаты задним числом и вернем то, что причитается каждому, кто исполняют свой долг перед Родиной. Военное ведомство упустило эту проблему, но теперь ей будет уделено самое пристальное внимание,» — подчеркнул президент.
Путин ответил на вопрос, когда ВСУ выбьют из Курской области
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