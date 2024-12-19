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Posted 19 декабря, 11:00

Published 19 декабря, 11:00

Modified 19 декабря, 11:02

Updated 19 декабря, 11:02

Владимир Путин

«Четыре года не общались»: что Путин говорит о возможной встрече с Трампом?

19 декабря 2024, 11:00
Фото: прямая линия с президентом. Владимир Путин

Путин прокомментировал возможную встречу с Трампом и сотрудничество с Сирией

В ходе большой прямой линии, посвящённой итогам года, президент России Владимир Путин ответил на вопрос американца о возможной уязвимости страны, прокомментировал предстоящую встречу с Трампом, а также рассказал о планах в Сирии.

Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к диалогу и встрече с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос иностранного журналиста, он добавил, что Россия не находится в уязвимом положении, а встреча может состояться в любое время.

По словам Путина, за последние 2-3 года Россия значительно укрепилась и стала более суверенной. Он также подчеркнул, что не виделся с Трампом более четырёх лет, поэтому им есть, что обсудить в случае встречи.

Кроме того, по словам главы страны, Россия достигла своих целей в Сирии и в настоящий момент рассчитывает на мир и спокойствие в этой стране, поэтому продолжает поддерживать хорошие отношения со всеми группировками. Однако оставит ли Россия свои базы в Сирии, он пока не знает.

«Наши интересы должны совпадать, а если мы там остаёмся, то должны делать что-то в той стране, в которой находимся. <…> Мы уже предложили использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию», — добавил Путин.
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#Александра Склярова#Владимир Путин#Сирия#Президент США
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