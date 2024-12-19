«Четыре года не общались»: что Путин говорит о возможной встрече с Трампом?

Posted 19 декабря, 11:00
Published 19 декабря, 11:00
Modified 19 декабря, 11:02
Updated 19 декабря, 11:02
Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к диалогу и встрече с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос иностранного журналиста, он добавил, что Россия не находится в уязвимом положении, а встреча может состояться в любое время.
По словам Путина, за последние 2-3 года Россия значительно укрепилась и стала более суверенной. Он также подчеркнул, что не виделся с Трампом более четырёх лет, поэтому им есть, что обсудить в случае встречи.
Кроме того, по словам главы страны, Россия достигла своих целей в Сирии и в настоящий момент рассчитывает на мир и спокойствие в этой стране, поэтому продолжает поддерживать хорошие отношения со всеми группировками. Однако оставит ли Россия свои базы в Сирии, он пока не знает.
«Наши интересы должны совпадать, а если мы там остаёмся, то должны делать что-то в той стране, в которой находимся. <…> Мы уже предложили использовать базу Хмеймим и базу в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию», — добавил Путин.