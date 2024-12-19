«Четыре года не общались»: что Путин говорит о возможной встрече с Трампом?

Кроме того, по словам главы страны, Россия достигла своих целей в Сирии и в настоящий момент рассчитывает на мир и спокойствие в этой стране, поэтому продолжает поддерживать хорошие отношения со всеми группировками. Однако оставит ли Россия свои базы в Сирии, он пока не знает.