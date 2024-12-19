Путин предложил Западу попробовать перехватить «Орешник» в Киеве

Posted 19 декабря, 10:46
Published 19 декабря, 10:46
Modified 19 декабря, 10:50
Updated 19 декабря, 10:50
В ходе прямого эфира президент России Владимир Путин сообщил, что сам принимал окончательное решение по поводу производства «Орешника» — эта баллистическая ракета полностью базируется на российских разработках. Её дальность достигает 5,5 тысячи километров, а возможности сбить «Орешник» в настоящее время нет ни у одной страны.
«Представим себе, что наша система стоит на удалении двух тысяч километров, но даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут», — сказал Путин.
При этом президент предложил Западу выбрать объект в Киеве, по которому ВС РФ ударят «Орешником», а те попробоют перехватить удар: «Мы к такому эксперименту готовы».
Также глава страны добавил, что не знает, почему новую ракетную систему назвали именно «Орешником».