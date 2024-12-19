Путин предложил Западу попробовать перехватить «Орешник» в Киеве

В ходе прямого эфира президент России Владимир Путин сообщил, что сам принимал окончательное решение по поводу производства «Орешника» — эта баллистическая ракета полностью базируется на российских разработках. Её дальность достигает 5,5 тысячи километров, а возможности сбить «Орешник» в настоящее время нет ни у одной страны.