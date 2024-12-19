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Posted 19 декабря, 10:46

Published 19 декабря, 10:46

Modified 19 декабря, 10:50

Updated 19 декабря, 10:50

Путин предложил Западу попробовать перехватить «Орешник» в Киеве

Путин предложил Западу попробовать перехватить «Орешник» в Киеве

19 декабря 2024, 10:46
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Почему новую баллистическую ракету назвали «Орешником», могут ли её перехватить другие страны и какой эксперимент Путин предложил Западу? Ответы на эти вопросы прозвучали в ходе большой прямой линии с президентом.

В ходе прямого эфира президент России Владимир Путин сообщил, что сам принимал окончательное решение по поводу производства «Орешника» — эта баллистическая ракета полностью базируется на российских разработках. Её дальность достигает 5,5 тысячи километров, а возможности сбить «Орешник» в настоящее время нет ни у одной страны.

«Представим себе, что наша система стоит на удалении двух тысяч километров, но даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут», — сказал Путин.

При этом президент предложил Западу выбрать объект в Киеве, по которому ВС РФ ударят «Орешником», а те попробоют перехватить удар: «Мы к такому эксперименту готовы».

Также глава страны добавил, что не знает, почему новую ракетную систему назвали именно «Орешником».

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#Александра Склярова#Владимир Путин#Россия#Пресс-конференция Владимира Путина#СВО#Орешник
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