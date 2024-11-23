«Орешник», Коксаки и второй срок Гладкова: как прошла неделя в Белгородской области

Гладков подчеркнул, что никогда не высказывал желания покинуть свой пост и что ему не поступало никаких предложений о работе в других структурах. Он отметил, что активно работает в сфере управления с 2000 года и считает, что руководитель не должен оставаться на одном месте более двух сроков.