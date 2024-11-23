«Орешник», Коксаки и второй срок Гладкова: как прошла неделя в Белгородской области

Posted 23 ноября, 14:17
Published 23 ноября, 14:17
Modified 23 ноября, 14:19
Updated 23 ноября, 14:19
Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся военной ситуации в контексте конфликта с Украиной. Он подчеркнул, что разрешение на использование дальнобойных ракет против России, предоставленное некоторыми западными странами, сделало конфликт глобальным.
Путин отметил, что удары по России невозможны без участия этих государств и заявил, что в ответ на атаки западных ракет по Брянской и Курской областям, Россия выпустила новую ракету средней дальности «Орешник». По словам президента, «Орешник» способен атаковать цели на скорости порядка 10 Махов, что соответствует 2,5-3 километров в секунду.
Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, предположил, что «Орешник» относится к новому поколению ракет промежуточной дальности, диапазон которых составляет от 2,5 до 5 тысяч километров. Он также сравнил новую ракету с комплексом «Ярс-М» и отметил, что её можно оснастить ядерными боеголовками.
Крамник отметил, что ракета могла быть создана на базе баллистического комплекса «Искандер» с использованием двигателя на твёрдом топливе нового поколения. Одна ракета может нести от трёх до шести термоядерных боевых блоков, каждый из которых имеет мощность 150 килотонн. Важно подчеркнуть, что «Орешник» является твёрдотопливным, что позволяет ему быстрее разгоняться за счёт меньшего веса груза.
По расчётам, «Орешник» способен достичь Великобритании за 19 минут, Германии — за 11 минут и Польши — за 8 минут. Эти факты подчеркивают увеличившуюся угрозу для стран Европы в свете последующих событий.
На пресс-конференции 20 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопросы о своих дальнейших планах и слухах относительно предложения о переходе на работу в правительство РФ.
Гладков подчеркнул, что никогда не высказывал желания покинуть свой пост и что ему не поступало никаких предложений о работе в других структурах. Он отметил, что активно работает в сфере управления с 2000 года и считает, что руководитель не должен оставаться на одном месте более двух сроков.
Губернатор также вспомнил о своём прошлом опыте ведения социальных сетей, добавив, что это занятие отнимало у него по 5-6 часов в день, и признался, что с ужасом о нём вспоминает.
19 ноября Вооружённые силы Украины атаковали объекты в Белгородской и Воронежской областях. В результате пострадали шесть производственных объектов «Эфко». Некоторые из них расположены в Алексеевке Белгородской области, другие — в Каменке Воронежской области. На момент произошедшего руководство компании оценивало нанесённый ущерб, а несколько заводов временно приостановили свою работу.
Новости о том, что Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки в различных регионах страны, вызвали у многих беспокойство. Кроме того, выяснилось, что некоторые указанные области опровергли появление заболевших данным вирусом, что означает, что общая картина пока неясна.
РПН, в ответ на запрос Бел.Ру, выразил свою позицию, заявив, что в данный момент не поступало никаких жалоб от жителей области о возникновении очагов заболевания Коксаки. Также не поступало никакой информации от белгородцев о заболевании данным энтеровирусом через горячую линию.
В Белгороде готовятся к первому этапу конкурса на должность главы областного центра. Но по информации, полученной от Белгородского горсовета, на 20 ноября 2024 года не было подано ни одной заявки. Однако срок подачи документов продлится до 29 ноября, после чего приём заявок будет прекращён.
Как сообщили Бел.Ру, требования к кандидатам на должность мэра определены в положении о порядке проведения конкурса. В частности, возрастной предел установлен на уровне 65 лет. Кроме того, кандидаты должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры (данное условие не распространяется на кандидатов, получивших высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года).
А ещё будущий мэр должен быть гражданином Российской Федерации и иметь не менее трёх лет стажа муниципальной службы или работы по специальности. В горсовете также отметили, что в этом году не было случаев отказа в принятии заявлений.
Ранее журналисты Бел.Ру провели опрос экспертов и выяснили, какие качества и характеристики должен иметь идеальный сити-менеджер. Теперь остаётся дождаться результатов конкурса и увидеть, кто станет новым главой Белгорода.