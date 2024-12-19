Posted 19 декабря, 09:45
Published 19 декабря, 09:45
Modified 19 декабря, 09:45
Updated 19 декабря, 09:45
Дальнобойные ракеты НАТО могут достичь не только Донбасса и Крыма, но и регионов ЦФО, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Курскую и Воронежскую области.
Военные аналитики подчёркивают, что, несмотря на эффективность российских систем ПВО, дальнобойные ракеты могут нанести серьёзный ущерб.
Напомним, что ранее один из военных экспертов предполагал, что ВСУ могут нанести крупный удар по какому-то из российских регионов до конца января — якобы, чтобы успеть до инаугурации Трампа в США.
Всего за этот год в России сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 снарядов Himars и более 27 тысяч БПЛА.