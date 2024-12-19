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Posted 19 декабря, 09:45

Published 19 декабря, 09:45

Modified 19 декабря, 09:45

Updated 19 декабря, 09:45

Минобороны озвучило регионы в зоне досягаемости дальнобойных ракетных систем

Не только Белгородская: в Минобороны назвали регионы, уязвимые для дальнобойных ракет

19 декабря 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney.

Минобороны озвучило регионы в зоне досягаемости дальнобойных ракетных систем

Сюжет
Приграничье
Брянская область, как и Белгородская, попадает в зону досягаемости дальнобойных ракетных систем ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG, поэтому входит в число уязвимых российских регионов. Об этом сообщили в «Брянских новостях» со ссылкой на Минобороны России.

Дальнобойные ракеты НАТО могут достичь не только Донбасса и Крыма, но и регионов ЦФО, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Курскую и Воронежскую области.

Военные аналитики подчёркивают, что, несмотря на эффективность российских систем ПВО, дальнобойные ракеты могут нанести серьёзный ущерб.

Регионы, попадающие в зону досягаемостиРегионы, попадающие в зону досягаемости
Регионы, попадающие в зону досягаемости. Фото: Инфографика МО РФ

Напомним, что ранее один из военных экспертов предполагал, что ВСУ могут нанести крупный удар по какому-то из российских регионов до конца января — якобы, чтобы успеть до инаугурации Трампа в США.

Всего за этот год в России сбили 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет ATACMS, 1629 снарядов Himars и более 27 тысяч БПЛА.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Брянская область#Минобороны#Ракеты#Нато#Приграничье#СВО
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