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Posted 5 декабря, 09:20

Published 5 декабря, 09:20

Modified 5 декабря, 09:20

Updated 5 декабря, 09:20

ВСУ планируют наступление на приграничье?

До конца января ВСУ могут нанести неожиданный удар по РФ. Какой регион под угрозой?

5 декабря 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney. ВСУ планируют наступление на приграничье?

В Брянской области опасаются возможного удара ВСУ

Сюжет
Приграничье
В ближайшие полтора месяца ВСУ могут нанести удар по приграничным российским регионам, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. По его мнению, цель украинских военнослужащих может оказаться неожиданной. Подробности узнали журналисты «Брянских новостей»,

Военный эксперт Михаил Ходаренок предположил, что до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, Вооружённые силы Украины могут попытаться ударить по регионам России, в числе которых может оказаться и Брянская область.

Хотя полномасштабное наступление маловероятно из-за состояния украинской армии, ВСУ могут ударить по неожиданному региону. Ходаренок отметил, что такой контрудар может иметь политические последствия, поэтому привлечёт внимание мировой общественности, несмотря на ограниченный военный успех.

Брянская область уже сталкивалась с провокациями со стороны Украины, но их всех удавалось нейтрализовать. Губернатор региона Александр Богомаз подчёркивал, что повторение «курского сценария» не состоится. По этому поводу также успокаивали и белгородцев.

Насколько вероятно повторение 30 декабря и курского сценария в Белгородской области?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Удар#Брянская область#Приграничье#СВО#Наступление#Атака ВСУ
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