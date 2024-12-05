Posted 5 декабря, 09:20
Published 5 декабря, 09:20
Modified 5 декабря, 09:20
Updated 5 декабря, 09:20
Военный эксперт Михаил Ходаренок предположил, что до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, Вооружённые силы Украины могут попытаться ударить по регионам России, в числе которых может оказаться и Брянская область.
Хотя полномасштабное наступление маловероятно из-за состояния украинской армии, ВСУ могут ударить по неожиданному региону. Ходаренок отметил, что такой контрудар может иметь политические последствия, поэтому привлечёт внимание мировой общественности, несмотря на ограниченный военный успех.
Брянская область уже сталкивалась с провокациями со стороны Украины, но их всех удавалось нейтрализовать. Губернатор региона Александр Богомаз подчёркивал, что повторение «курского сценария» не состоится. По этому поводу также успокаивали и белгородцев.