Наступление? Что говорили об угрозах Белгородской области последние полгода

Слухи о повторении курского сценария в Белгородской области стали появляться ещё в сентябре — спустя месяц после вторжения украинской армии в соседний регион. Тогда жители были обеспокоены произошедшим и задавали вопросы напрямую губернатору, который отмечал, что угроза действительно есть, однако все существующие в регионе меры безопасности должны помочь избежать подобной атаки.