Наступление? Что говорили об угрозах Белгородской области последние полгода

Posted 16 декабря, 14:01
Published 16 декабря, 14:01
Modified 16 декабря, 14:01
Updated 16 декабря, 14:01
Слухи о повторении курского сценария в Белгородской области стали появляться ещё в сентябре — спустя месяц после вторжения украинской армии в соседний регион. Тогда жители были обеспокоены произошедшим и задавали вопросы напрямую губернатору, который отмечал, что угроза действительно есть, однако все существующие в регионе меры безопасности должны помочь избежать подобной атаки.
Подобный ответ глава региона Вячеслав Гладков давал и касательно повторения обстрела, случившегося 30 декабря прошлого года. По его словам, в регионе всё ещё сохраняется неспокойная оперативная обстановка, поэтому риски до сих пор есть.
Незадолго до Нового года в Сети снова появились подобные слухи. В оперштабе вновь попросили жителей доверять только официальным источникам информации и пообещали, что в случае угрозы обязательно всех проинформируют.
Вопрос о возможном наступлении прокомментировал военный эксперт Геннадий Алёхин, который высказал недоверие к такому исходу событий. Как он заявил в сентябре, противнику может не хватить ресурсов и возможностей для осуществления такого наступления.
Ещё один военный эксперт Александр Шарковский говорил в ноябре, что шансы зайти на территорию Белгородской и Брянской областей у ВСУ были равны нулю, а любые попытки прорыва на эти территории обернутся крахом.
Аналогичный вопрос появлялся и у жителей Брянской области. Военкор ГТРК Александр Сладков однозначно отвечал — курского сценария в Брянске повториться не должно.
По словам военкора, в регионе работают «толковые» руководители Росгвардии и УМВД.
«Там все заодно, там всё поставлено немножко по-другому», — высказал мнение военкор.
Военный эксперт Михаил Ходаренок предполагает, что, несмотря на распространяющиеся уже полгода слухи, ВСУ действительно могут нанести серьёзный удар по приграничным российским районам до конца января. Такие сроки выбраны неслучайно — уже 20 января в США пройдёт инаугурация Дональда Трампа, которая может изменить ход событий СВО.
В то же время эксперт сомневается, что удар будет представлять собой полномасштабное наступление: по его мнению, украинская армия находится в упадке.
Какой именно приграничный регион может быть под угрозой, неизвестно, но эксперт не исключал, что атаковать могут Брянскую область.