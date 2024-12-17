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Posted 17 декабря, 09:11

Published 17 декабря, 09:11

Modified 17 декабря, 09:13

Updated 17 декабря, 09:13

Ожидать ли нового наступления ВСУ на Белгородскую область?

Возможно, но вряд ли? Что военный эксперт думает о наступлении ВСУ на Белгород

17 декабря 2024, 09:11
Фото: 1MI. Ожидать ли нового наступления ВСУ на Белгородскую область?

Военный эксперт оценил вероятность наступления ВСУ на Белгородскую область

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Новости Белгорода
Последние полгода распространяются слухи о возможном новом наступлении ВСУ на Белгородскую область. Журналисты «Мира Белогорья» решили спросить мнение военного эксперта Геннадия Алёхина. Важные детали из этого интервью — в материале Бел.Ру.

Военный обозреватель, ветеран боевых действий, полковник Геннадий Алёхин считает, что у ВСУ действительно могут зреть планы о наступлении. По его словам, многие источники сообщали, что «Сырский [Александр Сырский — главком ВСУ] дал команду держаться зубами за суджанский плацдарм в Курской области». Алёхин отметил, что в соседнем регионе в настоящее время идут бои.

В то же время военный эксперт считает безумием возможные попытки ВСУ зайти в Белгородскую область так же, как они сделали это с Курской.

«Противник заходил в Курскую область со стороны Сумской. У них за спиной, в тылу, никого не было. Заходить на территорию Белгородского региона, имея за собой три плацдарма (Купянск, Волчанск, Липцы), серьёзные силы российской армии, — в военном отношении это безумие. Хотя нельзя исключать никакие возможности и попытки противника», — объяснил свою точку зрения Алёхин.

Эксперт даже предположил, как и для чего ВСУ могут зайти на территорию Белгородской области. Однако на это Украине понадобится большое количество сил.

«Некоторые говорят, что противник может использовать как суджанский плацдарм, так и стык границ Белгородской, Курской и Сумской областей и ударить как с территории Сумской, так и с территории Курской области частично через Белгородский регион — допустим, Ракитное по направлению к Обояни, чтобы отрезать железную дорогу и автомобильную трассу Москва — Белгород. Вполне возможно, с военной точки зрения. Но опять же — нужно наличие сил и средств», — добавил Алёхин.

Новые слухи о наступлении ВСУ на регион появились пару дней назад. Их прокомментировали в белгородском оперштабе. Однако подобные «новости» появляются уже последние полгода: что говорили власти и эксперты и возможен ли мощный удар по российским регионам до конца января, — читайте здесь.

Наступление? Что говорили об угрозах Белгородской области последние полгода
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