Военный обозреватель, ветеран боевых действий, полковник Геннадий Алёхин считает, что у ВСУ действительно могут зреть планы о наступлении. По его словам, многие источники сообщали, что «Сырский [Александр Сырский — главком ВСУ] дал команду держаться зубами за суджанский плацдарм в Курской области». Алёхин отметил, что в соседнем регионе в настоящее время идут бои.