«Чрезмерно суровый»: защита младшего из братьев Емельяненко оценила приговор

Posted 19 декабря, 07:32
Published 19 декабря, 07:32
Modified 19 декабря, 07:34
Updated 19 декабря, 07:34
На этой неделе стало известно, что старооскольского бойца Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы за уличную драку, в ходе которой он принёс тяжкий вред здоровью своему оппоненту.
Теперь же его адвокат сообщил, что они будут обжаловать вынесенный судом приговор.
«Ещё на стадии предварительного следствия он [Иван Емельяненко] давал признательные показания, полностью признавая свою вину в содеянном. Никаких отрицательных либо отягчающих вину обстоятельств по делу не имеется. Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», — сообщил Сергей Карпеев.
Напомним, что драка случилась в Старом Осколе. Рецидивист сначала обидел девушку, а после, когда Емельяненко за неё заступился, начал нападать на старооскольца. Тот ему ответил, из-за чего нападавший упал лицом на землю и получил травму.
Ивана Емельяненко приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.