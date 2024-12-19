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Posted 19 декабря, 07:32

Published 19 декабря, 07:32

Modified 19 декабря, 07:34

Updated 19 декабря, 07:34

Иван Емельяненко

«Чрезмерно суровый»: защита младшего из братьев Емельяненко оценила приговор

19 декабря 2024, 07:32
Фото: страница Ивана Емельяненко в соцсети. Иван Емельяненко

Осуждённый за уличную драку Иван Емельяненко попробует обжаловать приговор

Сюжет
Суд
Адвокат старооскольца утверждает, что приговор суда оказался слишком жёстким, поскольку никаких отягчающих обстоятельств нет. Кроме того, он с самого начала признавал свою вину, сообщил собеседник журналистам РИА «Спорт».

На этой неделе стало известно, что старооскольского бойца Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы за уличную драку, в ходе которой он принёс тяжкий вред здоровью своему оппоненту.

Теперь же его адвокат сообщил, что они будут обжаловать вынесенный судом приговор.

«Ещё на стадии предварительного следствия он [Иван Емельяненко] давал признательные показания, полностью признавая свою вину в содеянном. Никаких отрицательных либо отягчающих вину обстоятельств по делу не имеется. Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», — сообщил Сергей Карпеев.

Напомним, что драка случилась в Старом Осколе. Рецидивист сначала обидел девушку, а после, когда Емельяненко за неё заступился, начал нападать на старооскольца. Тот ему ответил, из-за чего нападавший упал лицом на землю и получил травму.

Ивана Емельяненко приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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