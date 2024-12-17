«Увидимся через 1,5 года»: младшему из братьев Емельяненко вынесли приговор

Дело против Ивана поступило в суд ещё 5 августа. Оказалось, что младший брат известного бойца ввязался в уличную драку. В результате он причинил тяжкий вред здоровью, как заявлял промоутер Владимир Хрюнов, «рецидивисту, который до этого обидел женщину». У потерпевшего были повреждены лицевые кости.