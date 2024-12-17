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Posted 17 декабря, 11:45

Published 17 декабря, 11:45

Modified 17 декабря, 11:47

Updated 17 декабря, 11:47

Иван Емельяненко

«Увидимся через 1,5 года»: младшему из братьев Емельяненко вынесли приговор

17 декабря 2024, 11:45
Фото: Ural FC. Иван Емельяненко

Суд в Белгородской области вынес приговор Ивану Емельяненко

Сюжет
Драка
Родной брат Фёдора Емельяненко — Иван — прокомментировал свой приговор. Его вынесли во вторник, 17 декабря, за драку в Старом Осколе. Чем закончилось громкое дело?

На своей странице «ВКонтакте» Иван Емельяненко опубликовал довольно позитивный пост, в котором поздравил подписчиков с наступающим праздником и сообщил, что выйдет на связь через год и шесть месяцев.

«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом
всех! Всего самого доброго и светлого!» — значится в посте.

Дело против Ивана поступило в суд ещё 5 августа. Оказалось, что младший брат известного бойца ввязался в уличную драку. В результате он причинил тяжкий вред здоровью, как заявлял промоутер Владимир Хрюнов, «рецидивисту, который до этого обидел женщину». У потерпевшего были повреждены лицевые кости.

Огласить приговор собирались изначально 19-го числа, но судья Виктор Труфанов сделал это на два дня раньше. Хрюнов ранее выразил надежду, что приговор Емельяненко «не будет предусматривать лишение свободы» из-за положительной характеристики и опекунства. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 ч. 1 УК РФ) максимальное наказание, которое мог получить Иван, это восемь лет лишения свободы.

Напомним, что брат Ивана — Александр Емельяненко — согласился выступить за него в бое с Юрием Рябым, назначенном на 6 декабря, но заявил, что помогать родственнику не будет. Потерпевший требовал компенсацию около полумиллиона рублей.

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