«Увидимся через 1,5 года»: младшему из братьев Емельяненко вынесли приговор

Posted 17 декабря, 11:45
Published 17 декабря, 11:45
Modified 17 декабря, 11:47
Updated 17 декабря, 11:47
На своей странице «ВКонтакте» Иван Емельяненко опубликовал довольно позитивный пост, в котором поздравил подписчиков с наступающим праздником и сообщил, что выйдет на связь через год и шесть месяцев.
«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом
всех! Всего самого доброго и светлого!» — значится в посте.
Дело против Ивана поступило в суд ещё 5 августа. Оказалось, что младший брат известного бойца ввязался в уличную драку. В результате он причинил тяжкий вред здоровью, как заявлял промоутер Владимир Хрюнов, «рецидивисту, который до этого обидел женщину». У потерпевшего были повреждены лицевые кости.
Огласить приговор собирались изначально 19-го числа, но судья Виктор Труфанов сделал это на два дня раньше. Хрюнов ранее выразил надежду, что приговор Емельяненко «не будет предусматривать лишение свободы» из-за положительной характеристики и опекунства. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 ч. 1 УК РФ) максимальное наказание, которое мог получить Иван, это восемь лет лишения свободы.
Напомним, что брат Ивана — Александр Емельяненко — согласился выступить за него в бое с Юрием Рябым, назначенном на 6 декабря, но заявил, что помогать родственнику не будет. Потерпевший требовал компенсацию около полумиллиона рублей.