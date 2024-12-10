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Posted 10 декабря, 06:56

Published 10 декабря, 06:56

Modified 10 декабря, 07:06

Updated 10 декабря, 07:06

Иван Емельяненко

Боец Александр Емельяненко отказался помогать своему брату Ивану в судебном деле

10 декабря 2024, 06:56
Фото: Ural FC. Иван Емельяненко

Ивану Емельяненко должны объявить приговор за драку в Старом Осколе 19 декабря

Сюжет
Новости Старого Оскола
Иван вступил в драку с рецидивистом, который, упав на землю лицом, сломал себе кости. Теперь потерпевший требует компенсацию, но Александр Емельяненко, брат обвиняемого Ивана, отказался помогать. Подробности узнали журналисты «Матча».

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о своём недавнем разговоре с российским бойцом Александром Емельяненко, чей брат Иван в настоящее время замешан в судебном деле. Последний в Старом Осколе причинил тяжёлый вред здоровью мужчине, с которым они повздорили. Из-за этого против Ивана возбудили уголовное дело.

Однако Александр отказался помочь брату с выплатой компенсации потерпевшему.

«Потерпевшему нужно заплатить компенсацию порядка полумиллиона рублей. Я спросил у Александра, будет ли он в этом участвовать. Он сказал — нет», — сообщил Хрюнов.

О дальнейшей судьбе обвиняемого Ивана станет известно уже 19 декабря — на этот день назначено вынесение приговора. По словам Хрюнова, у обвиняемого положительные характеристики.

Ранее сообщалось, что у рецидивиста, пострадавшего в драке, было уже пять судимостей. В тот же день он обидел женщину.

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