Боец Александр Емельяненко отказался помогать своему брату Ивану в судебном деле

Posted 10 декабря, 06:56
Published 10 декабря, 06:56
Modified 10 декабря, 07:06
Updated 10 декабря, 07:06
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о своём недавнем разговоре с российским бойцом Александром Емельяненко, чей брат Иван в настоящее время замешан в судебном деле. Последний в Старом Осколе причинил тяжёлый вред здоровью мужчине, с которым они повздорили. Из-за этого против Ивана возбудили уголовное дело.
Однако Александр отказался помочь брату с выплатой компенсации потерпевшему.
«Потерпевшему нужно заплатить компенсацию порядка полумиллиона рублей. Я спросил у Александра, будет ли он в этом участвовать. Он сказал — нет», — сообщил Хрюнов.
О дальнейшей судьбе обвиняемого Ивана станет известно уже 19 декабря — на этот день назначено вынесение приговора. По словам Хрюнова, у обвиняемого положительные характеристики.
Ранее сообщалось, что у рецидивиста, пострадавшего в драке, было уже пять судимостей. В тот же день он обидел женщину.