Фёдор Емельяненко защитил кандидатскую диссертацию по воспитанию духа будущих бойцов

Posted 10 декабря, 12:21
Published 10 декабря, 12:21
Modified 10 декабря, 12:21
Updated 10 декабря, 12:21
Научным руководителем старооскольского бойца Фёдора Емельяненко стал доктор педагогических наук, профессор кафедры физического воспитания НИУ «БелГУ» Виктор Кондаков. С написанием бойцу помог Союз ММА России. Он организовывал круглые столы и научные конференции.
В работе Емельяненко изучил тему воспитания духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве на учебно-тренировочном этапе, а точнее критерии, показатели, условия и разработал функциональную модель воспитания спортсменов.
В 2021 году Емельяненко получил диплом об окончании аспирантуры. А через время сообщил, что подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. Там он хотел изучать садоводство.
Ранее появились новости и о братьях Фёдора Емельяненко. Так, Александр Емельяненко отказался защищать своего брата Ивана , которого сейчас судят за драку в Старом Осколе.