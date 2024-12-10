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Posted 10 декабря, 12:21

Published 10 декабря, 12:21

Modified 10 декабря, 12:21

Updated 10 декабря, 12:21

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко защитил кандидатскую диссертацию по воспитанию духа будущих бойцов

10 декабря 2024, 12:21
Фото: Нина Зотина. © РИА «Новости». Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко представил свою кандидатскую диссертацию

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Новости Белгорода
В прошлую пятницу, 6 декабря, чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко защитил кандидатскую диссертацию. Научную работу он представил на диссертационном совете НИУ «БелГУ», сообщает издание oskol.city.

Научным руководителем старооскольского бойца Фёдора Емельяненко стал доктор педагогических наук, профессор кафедры физического воспитания НИУ «БелГУ» Виктор Кондаков. С написанием бойцу помог Союз ММА России. Он организовывал круглые столы и научные конференции.

В работе Емельяненко изучил тему воспитания духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве на учебно-тренировочном этапе, а точнее критерии, показатели, условия и разработал функциональную модель воспитания спортсменов.

В 2021 году Емельяненко получил диплом об окончании аспирантуры. А через время сообщил, что подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. Там он хотел изучать садоводство.

Ранее появились новости и о братьях Фёдора Емельяненко. Так, Александр Емельяненко отказался защищать своего брата Ивана , которого сейчас судят за драку в Старом Осколе.

Боец Александр Емельяненко отказался помогать своему брату Ивану в судебном деле
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#Валерия Колесникова#Общество#Спорт#Наука#Новости Белгорода#Белгород#Бои#Фёдор Емельяненко#Диссертация
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