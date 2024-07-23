Фёдор Емельяненко может провести реванш с Орловским на турнире в России

Первый раз известный боец ММА Фёдор Емельяненко встретился с белорусским спортсменом Андреем Орловским в 2009 году. Тогда Последний Император отправил противника в нокаут. Возможно, скоро они проведут реванш в России, сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на ТАСС.