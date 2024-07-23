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Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко может провести реванш с Орловским на турнире в России

23 июля 2024, 16:34
Фото: «Известия»
Фёдор Емельяненко
Первый раз известный боец ММА Фёдор Емельяненко встретился с белорусским спортсменом Андреем Орловским в 2009 году. Тогда Последний Император отправил противника в нокаут. Возможно, скоро они проведут реванш в России, сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил промоутер Камил Гаджиев, известный российский боец ММА из Старого Оскола Фёдор Емельяненко может вновь встретиться с белорусом Андреем Орловским спустя 15 лет.

Судьбоносный поединок может пройти в рамках турнира в России. В прошлый раз Емельяненко отправил в нокаут Орловского в 2009 году.

У выходца из Старого Оскола на счету 40 побед и семь проигранных матчей, у белорусского бойца — 34 и 24 соответственно.

Старый Оскол славится своими спортивными клубами. Недавно в Сети распространилось видео, где юная девушка отправила в нокдаун настойчивого ухажёра рядом с одним из питерских клубов. Ею оказалась жительница Белгородской области.

Отправившая парня в нокдаун у клуба в Петербурге девушка оказалась белгородкой
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#Валерия Колесникова#Старый Оскол#Спорт#ММА#Турнир#Беларусь#Нокаут#Белгород#Фёдор Емельяненко
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