Фёдор Емельяненко может провести реванш с Орловским на турнире в России

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Как сообщил промоутер Камил Гаджиев, известный российский боец ММА из Старого Оскола Фёдор Емельяненко может вновь встретиться с белорусом Андреем Орловским спустя 15 лет.
Судьбоносный поединок может пройти в рамках турнира в России. В прошлый раз Емельяненко отправил в нокаут Орловского в 2009 году.
У выходца из Старого Оскола на счету 40 побед и семь проигранных матчей, у белорусского бойца — 34 и 24 соответственно.
Старый Оскол славится своими спортивными клубами. Недавно в Сети распространилось видео, где юная девушка отправила в нокдаун настойчивого ухажёра рядом с одним из питерских клубов. Ею оказалась жительница Белгородской области.