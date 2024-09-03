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Фёдор Емельяненко

Реванша не будет: в команде Емельяненко опровергли слухи о поединке с Орловским

3 сентября 2024, 12:44
Фото: fighttime.ru
Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко не будет драться с Андреем Орловским

По словам представителей команды в разговоре с ТАСС, никаких переговоров по поводу боя между Фёдором Емельяненко и Андреем Орловским не было, а все новости об их возможной встрече — это неправда.

В команде бойца из Старого Оскола Фёдора Емельяненко опровергли информацию о поединке с белорусским боксёром Андреем Орловским. Переговоров по этой встрече не было, а всё, что публикуется по данному поводу, назвали ложью.

Ранее в Сети появились слухи о их возможной встрече на турнире в России. Она бы могла стать реваншем после боя в 2009 году, когда Емельяненко нокаутировал Орловского.

На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. У Орловского 34 победы и 24 поражения, не состоялись два боя.

Фёдор Емельяненко может провести реванш с Орловским на турнире в России
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Спорт#ММА#Турнир#Бокс#Реванш#Белгород#Фёдор Емельяненко#Андрей Орловский
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