Реванша не будет: в команде Емельяненко опровергли слухи о поединке с Орловским

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В команде бойца из Старого Оскола Фёдора Емельяненко опровергли информацию о поединке с белорусским боксёром Андреем Орловским. Переговоров по этой встрече не было, а всё, что публикуется по данному поводу, назвали ложью.
Ранее в Сети появились слухи о их возможной встрече на турнире в России. Она бы могла стать реваншем после боя в 2009 году, когда Емельяненко нокаутировал Орловского.
На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. У Орловского 34 победы и 24 поражения, не состоялись два боя.