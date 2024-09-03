Реванша не будет: в команде Емельяненко опровергли слухи о поединке с Орловским

Фёдор Емельяненко не будет драться с Андреем Орловским

По словам представителей команды в разговоре с ТАСС, никаких переговоров по поводу боя между Фёдором Емельяненко и Андреем Орловским не было, а все новости об их возможной встрече — это неправда.