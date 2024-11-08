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Posted 8 ноября, 11:45

Published 8 ноября, 11:45

Modified 8 ноября, 11:46

Updated 8 ноября, 11:46

Иван Емельяненко

Брата Фёдора Емельяненко могут осудить за уличную драку в Старом Осколе

8 ноября 2024, 11:45
Фото: Ural FC. Иван Емельяненко
Сюжет
Новости Старого Оскола
Младший брат известного бойца ММА Фёдора Емельяненко Иван находится под следствием. Мужчина ввязался в уличную драку, в которой причинил оппоненту тяжкий вред здоровью. Подробности случившегося выяснили журналисты «Матч ТВ».

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что в Старом Осколе на Ивана Емельяненко набросился рецидивист с пятью судимостями, который до этого обидел женщину. Белгородец начал защищаться, после чего агрессор упал лицом на землю и получил повреждение лицевых костей.

Сейчас адвокаты борются за оправдание Ивана.

«Я думаю, что он будет осуждён, и мы сейчас боремся за то, чтобы с учётом положительных характеристик и того, что он является опекуном ребёнка своей старшей сестры, приговор не будет предусматривать лишение свободы», — добавил Хрюнов.

В настоящее время идёт судебное разбирательство. Финальное заседание состоится 24 ноября.

Вместе с тем на 6 декабря у Ивана Емельяненко запланирован бой с Юрием Рябым. Готовность выступить за брата уже выразил Александр Емельяненко, отметил Хрюнов.

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