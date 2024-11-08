Брата Фёдора Емельяненко могут осудить за уличную драку в Старом Осколе

Posted 8 ноября, 11:45
Published 8 ноября, 11:45
Modified 8 ноября, 11:46
Updated 8 ноября, 11:46
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что в Старом Осколе на Ивана Емельяненко набросился рецидивист с пятью судимостями, который до этого обидел женщину. Белгородец начал защищаться, после чего агрессор упал лицом на землю и получил повреждение лицевых костей.
Сейчас адвокаты борются за оправдание Ивана.
«Я думаю, что он будет осуждён, и мы сейчас боремся за то, чтобы с учётом положительных характеристик и того, что он является опекуном ребёнка своей старшей сестры, приговор не будет предусматривать лишение свободы», — добавил Хрюнов.
В настоящее время идёт судебное разбирательство. Финальное заседание состоится 24 ноября.
Вместе с тем на 6 декабря у Ивана Емельяненко запланирован бой с Юрием Рябым. Готовность выступить за брата уже выразил Александр Емельяненко, отметил Хрюнов.