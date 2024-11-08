Брата Фёдора Емельяненко могут осудить за уличную драку в Старом Осколе

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что в Старом Осколе на Ивана Емельяненко набросился рецидивист с пятью судимостями, который до этого обидел женщину. Белгородец начал защищаться, после чего агрессор упал лицом на землю и получил повреждение лицевых костей.