Юным белгородцам помогут записать свой первый трек

Posted 18 декабря, 07:02
Published 18 декабря, 07:02
Modified 18 декабря, 07:04
Updated 18 декабря, 07:04
Этому в видеомастер-классах благотворительного проекта «Поколение М» МТС научат популярные музыканты: группы IOWA, Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии.
В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его звездному жюри. Победителями программы станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку.
«В этом году ребята из Белгородской области прекрасно показали себя на онлайн-просмотрах в ГИТИС, и поступили. В этот раз мы предлагаем не менее интересный музыкальный проект, который позволит учиться у известных профессионалов и звезд благодаря видеомастер-классам „Поколения М“. Для этого достаточно иметь гаджет и хороший интернет. И, как мы видим, белгородские ребята активно принимают участие в разных конкурсах, а музыкальное направление — одно из самых востребованных. Для одних этот курс станет ступенькой вверх для продвижения своего таланта, а кто-то сможет создать новый хит. А победители, пройдя кастинг, смогут поработать с МТС Лейбл», — рассказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Цифровые активности участников проекта конвертируются в деньги, после чего их переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.