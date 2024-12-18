Юным белгородцам помогут записать свой первый трек

«В этом году ребята из Белгородской области прекрасно показали себя на онлайн-просмотрах в ГИТИС, и поступили. В этот раз мы предлагаем не менее интересный музыкальный проект, который позволит учиться у известных профессионалов и звезд благодаря видеомастер-классам „Поколения М“. Для этого достаточно иметь гаджет и хороший интернет. И, как мы видим, белгородские ребята активно принимают участие в разных конкурсах, а музыкальное направление — одно из самых востребованных. Для одних этот курс станет ступенькой вверх для продвижения своего таланта, а кто-то сможет создать новый хит. А победители, пройдя кастинг, смогут поработать с МТС Лейбл», — рассказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.