В Белгородской области пройдут массовые новогодние мероприятия для детей

Posted 18 декабря, 13:22
Published 18 декабря, 13:22
Modified 18 декабря, 13:24
Updated 18 декабря, 13:24
По словам Потапова, в регионе пройдут массовые новогодние мероприятия с участием детей.
Несмотря на сложную оперативную обстановку, решения приняты. По имеющимся сведениям, новогодние мероприятия с массовым пребыванием детей спланированы на 323 объектах. Это детские сады, школы, объекты культуры.
Сергей Потапов
Для обеспечения пожарной безопасности сотрудники ведомства провели профилактические визиты. Всего порядка 300. Нарушений требований пожарной безопасности не зафиксировали.
Кроме этого, во время обследований специалисты МЧС провели инструктажи с сотрудниками учреждений, разъяснительные беседы, консультации с обслуживающим персоналом и ответственными за проведение праздничных мероприятий, а также практические тренировки по эвакуации.