Ниже -10 °C: в Белгородской области ожидается самый холодный день с начала зимы?

Непогода задерживается в Белгородской области

Сюжет Погода

Температуры в регионе упадут до рекордно низких значений с начала зимы. Обещают -12 °C. Сильный ветер, метель и гололёд тоже пока останутся. Но среди осадков стоит ждать не только снег.