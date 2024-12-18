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Posted 18 декабря, 11:39

Published 18 декабря, 11:39

Modified 18 декабря, 11:41

Updated 18 декабря, 11:41

В Белгородской области задержится непогода

Ниже -10 °C: в Белгородской области ожидается самый холодный день с начала зимы?

18 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI. В Белгородской области задержится непогода

Непогода задерживается в Белгородской области

Сюжет
Погода
Температуры в регионе упадут до рекордно низких значений с начала зимы. Обещают -12 °C. Сильный ветер, метель и гололёд тоже пока останутся. Но среди осадков стоит ждать не только снег.

В четверг, 19 декабря, погода в Белгородской области будет переменчивой. Ночью обойдётся без осадков, а днём стоит ожидать снег, переходящий в мокрый снег, а в отдельных районах — с дождём.

На дорогах будет скользко из-за гололедицы, а ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, меняя направление с северо-западного на южное.

Ночью температура воздуха составит -12…-7 °C, а днём ожидается от -3 °C до +2 °C.

В Белгородской области резко ухудшится погода
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