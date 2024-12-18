Ниже -10 °C: в Белгородской области ожидается самый холодный день с начала зимы?

Posted 18 декабря, 11:39
Published 18 декабря, 11:39
Modified 18 декабря, 11:41
Updated 18 декабря, 11:41
В четверг, 19 декабря, погода в Белгородской области будет переменчивой. Ночью обойдётся без осадков, а днём стоит ожидать снег, переходящий в мокрый снег, а в отдельных районах — с дождём.
На дорогах будет скользко из-за гололедицы, а ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с, меняя направление с северо-западного на южное.
Ночью температура воздуха составит -12…-7 °C, а днём ожидается от -3 °C до +2 °C.