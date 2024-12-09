Всё везде и сразу: белгородцам стоит подготовиться к непогоде

В Белгородской области ухудшится погода

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Описать погоду во вторник можно названием фильма «Всё везде и сразу». Синоптики обещают и туман, и гололёд, и снег, и дождь. Да и температура воздуха будет в основном ниже нуля. Когда и к чему готовиться, рассказали в региональном МЧС.