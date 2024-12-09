bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 13:06

Published 9 декабря, 13:06

Modified 9 декабря, 13:06

Updated 9 декабря, 13:06

Вторник в Белгородской области будет снежным

Всё везде и сразу: белгородцам стоит подготовиться к непогоде

9 декабря 2024, 13:06
Фото: 1MI. Вторник в Белгородской области будет снежным

В Белгородской области ухудшится погода

Сюжет
Погода
Описать погоду во вторник можно названием фильма «Всё везде и сразу». Синоптики обещают и туман, и гололёд, и снег, и дождь. Да и температура воздуха будет в основном ниже нуля. Когда и к чему готовиться, рассказали в региональном МЧС.

Во вторник, 10 декабря, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой снег. А днём местами пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега, кое-где с дождём.

В некоторых районах также могут быть туман, гололёд и гололедица на дорогах. Пешеходам и автомобилистам стоит быть осторожными. В подобную погоду увеличивается количество обращений в травмпункт и аварий.

Ветер подует с юго-востока и востока со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит от −5 °С до 0 °С, а днём — от −3 °С до +2 °С.

В Белгородской области объявили жёлтый уровень опасности из-за погоды
Узнать подробнее
Читайте также:
Какую погоду ждать в Белгородской области в первый день зимыМороз и не солнце: какую погоду ждать белгородцам в выходные?Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Непогода#Дождь#Снег#Температура#Гололёд#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика