Всё везде и сразу: белгородцам стоит подготовиться к непогоде

Posted 9 декабря, 13:06
Published 9 декабря, 13:06
Modified 9 декабря, 13:06
Updated 9 декабря, 13:06
Во вторник, 10 декабря, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен небольшой снег. А днём местами пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега, кое-где с дождём.
В некоторых районах также могут быть туман, гололёд и гололедица на дорогах. Пешеходам и автомобилистам стоит быть осторожными. В подобную погоду увеличивается количество обращений в травмпункт и аварий.
Ветер подует с юго-востока и востока со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит от −5 °С до 0 °С, а днём — от −3 °С до +2 °С.