Мороз и не солнце: какую погоду ждать белгородцам в выходные?

В субботу, 30 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Осадков не предвидится. В некоторых районах Белгородской области может быть туман. Водителям стоит быть осторожными на дорогах. Ночью с запада подует небольшой ветер. Днём его скорость составит 4-9 м/с.