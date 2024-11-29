Мороз и не солнце: какую погоду ждать белгородцам в выходные?

Posted 29 ноября, 14:01
Published 29 ноября, 14:01
Modified 29 ноября, 14:01
Updated 29 ноября, 14:01
В субботу, 30 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Осадков не предвидится. В некоторых районах Белгородской области может быть туман. Водителям стоит быть осторожными на дорогах. Ночью с запада подует небольшой ветер. Днём его скорость составит 4-9 м/с.
В ночь на субботу температура в регионе составит от -5 °C до 0 °C. Днём столбик термометра остановится на отметке от -4 °C до +1 °C.
В Белгороде будет не намного теплее: ночью обещают вплоть до -3 °C, а днём — от -1 °C до +1 °C.
Декабрь в воскресенье начнётся с похожей погоды. Только днём обещают температуру в регионе от -3 °C до +2 °C. В областном центре же воздух ночью остынет до -2 °C, а днём прогреется до 0…+2 °C.