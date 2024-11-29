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Posted 29 ноября, 14:01

Published 29 ноября, 14:01

Modified 29 ноября, 14:01

Updated 29 ноября, 14:01

Туман вновь накроет Белгородскую область

Мороз и не солнце: какую погоду ждать белгородцам в выходные?

29 ноября 2024, 14:01
Фото: 1MI. Туман вновь накроет Белгородскую область

В Белгородской области будут туманные выходные

Сюжет
Погода
Закончится эта неделя красиво — одновременно завершится ноябрь и наступит декабрь. Погода в эти дни сильно различаться не будет. Синоптики обещают похолодание и туман, рассказали в региональном МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 30 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Осадков не предвидится. В некоторых районах Белгородской области может быть туман. Водителям стоит быть осторожными на дорогах. Ночью с запада подует небольшой ветер. Днём его скорость составит 4-9 м/с.

В ночь на субботу температура в регионе составит от -5 °C до 0 °C. Днём столбик термометра остановится на отметке от -4 °C до +1 °C.

В Белгороде будет не намного теплее: ночью обещают вплоть до -3 °C, а днём — от -1 °C до +1 °C.

Декабрь в воскресенье начнётся с похожей погоды. Только днём обещают температуру в регионе от -3 °C до +2 °C. В областном центре же воздух ночью остынет до -2 °C, а днём прогреется до 0…+2 °C.

Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре
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