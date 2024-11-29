Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре

Posted 29 ноября, 11:08
Published 29 ноября, 11:08
Modified 29 ноября, 11:08
Updated 29 ноября, 11:08
В регионах Центрального Черноземья, куда входит и Белгородская область, в декабре температура будет около нормы. То же самое касается и осадков.
Однако дефицит осадков может наблюдаться в соседних по ЦЧР регионах: в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.
«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — разъяснил Роман Вильфанд.
Добавим, что средняя температура в декабре в Белгородской области будет находиться в пределах -1…+2 °C.