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Posted 29 ноября, 11:08

Published 29 ноября, 11:08

Modified 29 ноября, 11:08

Updated 29 ноября, 11:08

В Гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на декабрь

Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре

29 ноября 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney.

В Гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на декабрь

Сюжет
Погода
По всей России температура воздуха в декабре не опустится ниже нормы, однако в некоторых регионах будет наблюдаться температура выше прошлых лет, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. А что с Белгородской областью?

В регионах Центрального Черноземья, куда входит и Белгородская область, в декабре температура будет около нормы. То же самое касается и осадков.

Однако дефицит осадков может наблюдаться в соседних по ЦЧР регионах: в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

«На всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировался бы класс температуры ниже нормы. Везде около и выше нормы, но при этом нечасто встречающиеся ситуации, когда на большей части территории страны температура прогнозируется выше нормы», — разъяснил Роман Вильфанд.

Добавим, что средняя температура в декабре в Белгородской области будет находиться в пределах -1…+2 °C.

Прогноз погоды на декабрь 2024 года для Белгорода
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Россия#Новости Белгорода#Декабрь#Белгород
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