Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабре

В Гидрометцентре дали предварительный прогноз погоды на декабрь

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По всей России температура воздуха в декабре не опустится ниже нормы, однако в некоторых регионах будет наблюдаться температура выше прошлых лет, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. А что с Белгородской областью?