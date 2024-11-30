Какую погоду ждать в Белгородской области в первый день зимы

Posted 30 ноября, 14:11
Published 30 ноября, 14:11
Modified 30 ноября, 14:13
Updated 30 ноября, 14:13
Согласно данным Гидрометцентра, 1 декабря в Белгородской области будет облачно. Осадков днём не прогнозируется. А вот ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мороси.
Местами туман, гололёд. Западный ветер ночью будет слабый, днём порывы усилятся до 5-10 м/с.
По информации регионального управления МЧС, ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза. Днём температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Напомним, ранее в белгородском ГИБДД предупредили водителей о «климатических качелях». С учётом колебаний температуры и осадков, состояние дорожного покрытия значительно ухудшилось.