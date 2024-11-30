bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 14:11

Published 30 ноября, 14:11

Modified 30 ноября, 14:13

Updated 30 ноября, 14:13

Какую погоду ждать в Белгородской области в первый день зимы

Какую погоду ждать в Белгородской области в первый день зимы

30 ноября 2024, 14:11
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
По прогнозам синоптиков, снегопадов и сильных минусовых температур не будет.

Согласно данным Гидрометцентра, 1 декабря в Белгородской области будет облачно. Осадков днём не прогнозируется. А вот ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мороси.

Местами туман, гололёд. Западный ветер ночью будет слабый, днём порывы усилятся до 5-10 м/с.

По информации регионального управления МЧС, ночью столбик термометра опустится до 5 градусов мороза. Днём температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Напомним, ранее в белгородском ГИБДД предупредили водителей о «климатических качелях». С учётом колебаний температуры и осадков, состояние дорожного покрытия значительно ухудшилось.

Мороз и не солнце: какую погоду ждать белгородцам в выходные?
Узнать подробнее
Читайте также:
Потепления не будет? Ожидать ли белгородцам погодных аномалий в декабреПрогноз погоды на декабрь 2024 года для БелгородаБудет тепло, но может сдуть: какую погоду ждать в Белгородской области в среду?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Погода#Гидрометцентр#Ветер#Синоптики#Белгород#Осадки#Дорожное покрытие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика